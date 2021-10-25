联合国有关机构估计今年冬天将有一半以上阿富汗人陷入饥荒

据联合国有关机构估计，今年冬天将有2280万阿富汗人陷入严重的食品短缺之中，即一半以上的阿富汗民众都吃不上饭，这会进一步加剧当地的人道灾难。

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联合国方面日前已经表示，阿富汗的经济正在崩溃，预计未来几个月，除了百分之三的家庭外，所有其他家庭的生活水平都将降至贫困线以下。欧盟22日通报向阿富汗援助逾28吨医疗物资，并计划在未来数周追加援助。据欧盟委员会当日发布的公告，援助物资包括手术设备、药品等，已由一架欧盟承担费用的“人道主义空中桥梁”航班运抵阿富汗首都喀布尔，随后将通过世界卫生组织及其它国际组织向阿富汗救助对象分发。

联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳在日内瓦向记者们表示，德国已经承诺在未来12个月所需的6.6亿多美元中提供5800万美元。他指出，有3800万人不能仅靠外界援助维持生命。“我们必须介入，我们必须稳定‘人民经济’，除了拯救生命外，我们还必须拯救生计。”否则，他表示：“我们将在整个冬季和明年面临这样一种情况：数以百万计的阿富汗人无法留在自己的土地、家园和村庄里，无法生存下去。

此前，联合国世界粮食计划署估计，阿富汗现有1400万人正在挨饿，到今年年底料有320万5岁以下儿童严重营养不良；今年9月，联合国开发计划署发布的评估报告显示，除非采取紧急措施应对当前政治危机和经济危机，否则2022年阿富汗97%的人口可能沦为贫困人口。瑞典和巴基斯坦部长在23日警告称，除非国际社会迅速采取行动，否则阿富汗将很快陷入混乱。

随着阿富汗人道主义危机日益加深，联合国秘书长古特雷斯敦促世界在这个国家处于“成败”的关键时刻采取行动。 古特雷斯警告说：“没有食物，没有工作，人们的权利得不到保护，我们将看到越来越多的阿富汗人逃离家园，寻求更好的生活。非法毒品的流动、犯罪和恐怖网络的蔓延也可能变得愈发严重。” 古特雷斯表示，“这不仅会严重影响阿富汗本身，还会影响该地区和世界其他地区”。