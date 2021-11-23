民调：香港的疫苗阴谋论指数最高 学者指与民众对制度缺乏信任有关

根据一项民意调查显示，在六个发达地区中，港人对接种针对武汉肺炎病毒疫苗的阴谋论指数最高，达0.14，而愿意接种疫苗和相信疫苗有效的比率，亦是各地中最低的，不足5分；其次是日本。研究团队发现，民众对制度愈缺乏信任，愈会相信疫苗是为了追踪和监控市民等阴谋理论，香港、韩国和新加坡便是例子。

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香港已接种疫苗的总人数超过470万，但接种两剂疫苗的，只占人口六成，加上日均疫苗接种量已由高峰期的六万多剂下跌至近日的八千多剂，负责调查的三名香港城市大学学者认为，香港疫苗接种渐渐出现瓶颈，这除了因为香港长期维持低感染和零确诊，令市民欠缺接种诱因外，社会心理因素亦是疫苗犹豫（vaccine hesitancy）的原因。

研究团队在6月15日至30日期间，以随机抽样的网上问卷，在香港、日本、新加坡、韩国、英国和美国等六个地区访问了7266名18到65岁的成年人。结果发现，以7分为满分，港人的疫苗接受率只有4.69分，次低的是5.17分的日本，两者的得分均低于六区的总体平均值；至于接受率最高的，则是英国(6.08分)，次高的是5.87分的新加坡。

结果又显示，就相信疫苗可以减低自己染疫及其并发症机率的程度上，香港得分最低，只有4.83分；次低亦是日本，只有5.2分；两地均低于平均值。至于最相信疫苗有效性的，继续是英国(5.74分)和新加坡(5.53分)。团队认为，两条问题的结果反映，港人较其他五个受访地区对疫苗有更大程度的质疑。

研究团队又以疫苗是为了追踪及监控市民、为了让药厂赚更多钱，以及疫苗是为了修改人们基因等三条问题量度各地的疫苗阴谋论指数，香港在三条问题都是最高或次高分，结果，以受访地区总体平均值为0，香港的阴谋论指数最高，达0.14，其次是新加坡(0.12)、美国(0.05)及日本(0.03)；余下的英国和南韩则为负数。团队认为，结果显示，愈相信阴谋论的民众，愈怀疑疫苗成效。

另外，团队根据各地人民对政府的信任度与相信疫苗是为了追踪及监控市民的提问结果作对比，发现民众对制度愈缺乏信任，愈会相信疫苗是为了追踪和监控市民，香港、韩国和新加坡有相似的趋势；但在日本及英美，趋势则有不同。

是项研究由城大公共政策学系研究助理钟晓烽和温健民，以及同系副教授郑炜进行，以《失信社会的疫苗阴谋论——跨地域研究启示》为题，今(23日)天在《明报》刊登。