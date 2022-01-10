乌干达停课近两年后终于复学

位于东非中心地带的内陆国乌干达，Covid-19疫情导致学校停课已近两年之久。失学的年轻人四处游荡成为社会问题。如今，学校在周一终于重新开学了。本台RFI法文网在最新一集«非洲报道»专栏（Chronique Reportage Afrique）节目中刊出了在乌干达首都坎帕拉（Kampala）通讯员的现场采访报导。

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据本台RFI法文网2022年01月10日星期一报导，乌干达为了控制Covid-19疫情的蔓延，学校停课近两年之久。本周一，学生们终于能够重新回校上课了。但当局预测，近30%可能有辍学的风险。提到的理由包括，乌干达全境少女早孕大幅增加。就此，本台RFI通讯员在乌干达首都的Mulimira街区做现场报导。

RFI Image Archive / Plus de 650 000 grossesses précoces ont été enregistrées en Ouganda entre début 2020 et septembre 2021. Ici, une Ougandaise avec son enfant dans les rues de Kampala en temps de Covid-19. (Illustration) AFP - ISAAC KASAMANI / RFI Image Archive

本台RFI通讯员露西（Lucie Mouillaud）在其发自坎帕拉（Kampala）的采访报导中说，现年16岁的少女娜卡特（Nakate）自Covid-19疫情以来没有回过学校。这次开课，她也不回校了。因为，她在几个月前怀孕了，如今要为婴儿的诞生做准备。娜卡特（Nakate）在接受采访时解释说，她首先要养育自己的婴儿，等他长大，她有可能找到一份工作。宝宝快要出生了，她不能无动于衷。

学校停课导致少女早孕

在2020年3月学校停课前，娜卡特（Nakate）曾梦想继续学习，为了开一间发廊。她之前从来没有想过会要弃学。娜卡特（Nakate）说，她那时处于将要完成高中四年学业之际。如果学校没有停课，她不会怀孕。不去学校，待在家里，她无事可做，在街区里游荡。没有足够的食物，也是问题的一部分。

RFI Image Archive / Ouganda : les élèves passent devant des affiches murales appelant à des mesures de restriction contre le Covid-19 à l’école primaire de Nalya, à Kampala, ce lundi 10 janvier 2022, jour de la rentrée des classes après une fermeture des cours pendant près de deux ans. (Photo d'illustration) AFP - BADRU KATUMBA / RFI Image Archive

在Mulimira街区，市政工作人员Victoire尝试着尽可能地去帮助处于困境中的少女。自疫情大流行起，早孕人数呈数倍增长。Victoire接受采访说，在这个街区里，统计到三十多名少女早孕。肯定还有一些是他们所不知道的。以前没有这么多，在疫情之前，每年只有一例或两例。但自Covid-19以来，这真是太多了。

乌干达儿童辍学原因多

自2020年初到2021年9月，乌干达统计到的少女早孕超过65万宗。该国儿童援助协会的创始人指出，这只是导致大量学生辍学的众多问题之一，而绝非唯一的问题。他表示，有一些儿童还遭到剥削和侵袭。许多人开始工作，帮助他们的父母，比如在街头贩卖商品，导致他们失去了学习的动力。还有许多父母没有充足收入来源支付学费。这也是问题。乌干达当局认为，总共有150万儿童将不重返学校。