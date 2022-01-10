乌干达停课近两年后终于复学
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位于东非中心地带的内陆国乌干达，Covid-19疫情导致学校停课已近两年之久。失学的年轻人四处游荡成为社会问题。如今，学校在周一终于重新开学了。本台RFI法文网在最新一集«非洲报道»专栏（Chronique Reportage Afrique）节目中刊出了在乌干达首都坎帕拉（Kampala）通讯员的现场采访报导。
据本台RFI法文网2022年01月10日星期一报导，乌干达为了控制Covid-19疫情的蔓延，学校停课近两年之久。本周一，学生们终于能够重新回校上课了。但当局预测，近30%可能有辍学的风险。提到的理由包括，乌干达全境少女早孕大幅增加。就此，本台RFI通讯员在乌干达首都的Mulimira街区做现场报导。
本台RFI通讯员露西（Lucie Mouillaud）在其发自坎帕拉（Kampala）的采访报导中说，现年16岁的少女娜卡特（Nakate）自Covid-19疫情以来没有回过学校。这次开课，她也不回校了。因为，她在几个月前怀孕了，如今要为婴儿的诞生做准备。娜卡特（Nakate）在接受采访时解释说，她首先要养育自己的婴儿，等他长大，她有可能找到一份工作。宝宝快要出生了，她不能无动于衷。
学校停课导致少女早孕
在2020年3月学校停课前，娜卡特（Nakate）曾梦想继续学习，为了开一间发廊。她之前从来没有想过会要弃学。娜卡特（Nakate）说，她那时处于将要完成高中四年学业之际。如果学校没有停课，她不会怀孕。不去学校，待在家里，她无事可做，在街区里游荡。没有足够的食物，也是问题的一部分。
在Mulimira街区，市政工作人员Victoire尝试着尽可能地去帮助处于困境中的少女。自疫情大流行起，早孕人数呈数倍增长。Victoire接受采访说，在这个街区里，统计到三十多名少女早孕。肯定还有一些是他们所不知道的。以前没有这么多，在疫情之前，每年只有一例或两例。但自Covid-19以来，这真是太多了。
乌干达儿童辍学原因多
自2020年初到2021年9月，乌干达统计到的少女早孕超过65万宗。该国儿童援助协会的创始人指出，这只是导致大量学生辍学的众多问题之一，而绝非唯一的问题。他表示，有一些儿童还遭到剥削和侵袭。许多人开始工作，帮助他们的父母，比如在街头贩卖商品，导致他们失去了学习的动力。还有许多父母没有充足收入来源支付学费。这也是问题。乌干达当局认为，总共有150万儿童将不重返学校。
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