德国：奥密克戎已成主要感染

德国受到奥密克戎变种病毒冲击，感染数据近日来快速攀升。周六，德国再次创下感染新记录，七天感染率高达497.1。此前的记录是2021年11月29日的485.1。周六新增感染病例超过92000例。

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柏林罗伯特科赫传染病研究所所长威勒已证实，奥密克戎已成为德国的主流病毒。虽然奥密克戎传播性更强，但感染症状相对温和，感染者住院率在下降。

据德国电视一台报道，德国卫生部长劳特巴赫周五在柏林表示，由于感染数据不断攀升，奥密克戎有可能在德国过早地全面扩散。德国的策略是，大力促进接种疫苗，尽量延缓奥密克戎大流行潮。劳特巴赫呼吁人们追随理性，接种疫苗。疫苗接种中心将开放到今年年底。据这位卫生部长的消息，奥密克戎的扩散在德国比在其他国家要缓慢。数周前，感染数据翻倍需要4.5天，现在则需要6.5天。通过防疫措施，德国的社会交际只有病毒爆发前的约50%。

据科赫研究所周六的数据，德国现有75%的公民接种了第一剂疫苗，72.6% 接种了两剂，46.6%的人接种了三剂疫苗。但德国仍有20%以上的人没有接种疫苗。根据病毒学家德罗斯滕的消息，德国60岁以上的人有近300万人还没有接种疫苗。

但新冠疫情继续分化德国社会，每个周末都有反对防疫措施的示威游行。据德国电视一台报道，周六，在德国多个城市，成千上万的人重又走上街头，抗议或游行居多。在佛莱堡有8500人上街游行，反对防疫措施和接种疫苗。在汉堡则有3000人上街，抗议新冠病毒否认者。在慕尼黑、杜塞尔多夫、奥斯纳布吕克等城市也出现了反对防疫措施的游行。