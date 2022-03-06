乌克兰战事损全球葵花油产业

乌克兰战事/粮油供应

俄罗斯对乌克兰发动的军事干预重伤全球的葵花油供应链。因为，乌克兰与俄罗斯在全世界葵花油出口市场中所占份额比率高达80%。印度、中国和欧盟是乌克兰葵花油的三大客户。乌克兰海运暂停，造成市场上所有植物油都已开始提价。此外，全球油菜的最大生产区北美，由于气候因素，一时无法弥补葵花原材料供应的缺口，欧洲畜牧业也将可能由于失去乌克兰葵花籽粕和玉米的供应而出现饲料匮乏。这是本台RFI法语«原材料»（Chronique des Matières Premières）专栏在本周报导中的关注焦点之一。

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本台RFI法文网2022年03月01日星期二在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者马莉-皮艾尔(Marie-Pierre Olphand)的一篇报道指出，俄罗斯出兵乌克兰重创全球的葵花产业链。

RFI Image Archive / Si le tourteau ukrainien vient à manquer, il va falloir trouver une alternative pour nourrir le bétail. Ici, a partir de la graine de tournesol, cette presse à huile permet de produire à la fois du tourteau pour l’élevage et de l’huile pour la carburation, ou la consommation. (illustration) © RFI Image : L.Berthault

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[La filière tournesol secouée par l’intervention russe en Ukraine]。换做中文可译作[向日葵产业遭俄罗斯在乌克兰的干预行动摇晃]。下面予以简介，供参考。

RFI Image Archive / La filière tournesol secouée par l’intervention russe en Ukraine. Ici, un champ de tournesol près de Hrabiv, à une centaine de kilomètres à l'est de Kiev, en Ukraine. (Photo d'illustration) Getty Images - EyeEm - Russell Jones / RFI Image Archive

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）03月01日刊出的这篇专栏报导，乌克兰和俄罗斯占全球葵花油出口的80%。所以说，整个产业链被这场战争动摇。因为，俄罗斯和乌克兰占葵花产业链的主导地位。全球葵花油的出口贸易中，一半是由乌克兰供应。乌克兰还出口用于动物饲料的葵花饼粕(tourteau de tournesol)，和向日葵籽。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine : si le tourteau ukrainien vient à manquer, il va falloir trouver une alternative pour nourrir le bétail. Ici, un champ de tournesols à Borcea-Calarasi, sud-est de la Roumanie. (illustration) RFI / Ariane Gaffuri

据介绍，向日葵提炼葵花油的副产品葵花饼粕（tourteau de tournesol）是畜牧业的一种常用饲料。

乌克兰的黑海港口海运中断 -

在乌克兰，70%的谷物和种子出口先是由火车运往位于黑海的港口：Odessa(敖德萨)、Chornomorsk(切尔诺莫斯克)、Yuzhny(尤日内)、Mykolaïv(尼古拉耶夫)。

RFI Image Archive / Ukraine : le port d'Odessa. (illustration) RFI / Régis Genté

海运中断也就意味着主要农业原材料贸易的停止。这让乌克兰葵花油的三大买家：印度、中国和欧盟感到担忧。法国的不安，则尤其是就从乌克兰进口的含高蛋白的葵花籽粕的货源和成本。

替代乌克兰货源一时有困难 -

市场价格已经反应了这种担忧。所有的植物油价格都在上涨：葵花油、豆油，棕榈油。大豆饼粕和菜籽饼粕的涨价也可以切实感受得到。因为如果乌克兰的葵花饼粕缺货，那就必须找到替代品来饲养牲畜。但实际操作并不简单。法国农业部属下农业和渔业管理局（FranceAgriMer）的一名部门主管解释说，想以菜籽饼粕替代这种需求并不容易，因为全球最大的油菜生产区北美和加拿大，2021-2022年农季的气候极度干旱。

农产品原材料缺货无法避免 -

除非部分买家决定推迟他们的订单。除了向日葵之外，停止小麦出口可能会造成突尼斯和黎巴嫩这样的国家处于困境。这些国家在很大程度上依赖乌克兰的出口，并且库存很少。而阿尔及利亚和埃及这样的进口大国，则有留库存的政策。

还有就是欧洲将缺少用于饲养动物的乌克兰玉米，尤其是在库存最少的意大利和西班牙。

.（翻译编辑：尼古拉）.