马达加斯加:大学生待发奖学金
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与非洲东岸一衣带水的印度洋岛国马达加斯加，大学生们近日接二连三地走上街头，要求支付被欠的奖学金。这一问题年复一年。安塔那那利佛自去年开始进行的数据数字化，本应便于这笔钱款的支付。本台RFI通讯员实地采访了数位对此表示不满的当地青年学子。
本台RFI法文网2022年03月20日星期天报道说，在马达加斯加，继高等理工学院的大学生们上街之后，现在轮到首都Université d'Ankatso（可译作：安卡措大学）的大学生要求支付已拖欠了四个月的奖学金。
据本台RFI通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）发自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息，在首都安卡措大学（Université d'Ankatso）文学与人文科学学院前，大学生聚集在此。他们都是自去年11月开学以来，就没有收到过一分钱的奖学金。
起因是食品价格不断上涨 -
受访者Tafita是硕士第一年的一名在读大学生。他认为，情况紧急。大学生们示威，原因是食品价格不断上涨，人们不再能够自行解决。由于手头紧，他不得不把多个学科使用一个笔记本记录。
马达加斯加的奖学金是根据不同学年，每月在2万5千阿里亚里（ariary）至4万阿里亚里（ariary）之间。这相当于每月6欧元至9欧元左右。
学生们表示情况十分紧急 -
物理三年级学生Jean-Aimé收到了一张电子零钱卡（e-poketra），这本应可以通过提款机提取奖学金。他接受采访说，卡是有了，但里面已经四个月没有入钱。他不得不左邻右舍地到处借债。他不得不放弃了许多东西，到市场只能买下买饱腹的食物。连蔬菜都太贵，肉类更是从来没有。正常，不应要大学生示威，国家才支付奖学金。
本台RFI法文网说，马达加斯加高等教育部内的一个消息渠道保证，支付奖学金的钱很快就能有了。但仍在进行中的程序，尤其是要避免重复发放。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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