马达加斯加:大学生待发奖学金

非洲社会 / 高等教育

与非洲东岸一衣带水的印度洋岛国马达加斯加，大学生们近日接二连三地走上街头，要求支付被欠的奖学金。这一问题年复一年。安塔那那利佛自去年开始进行的数据数字化，本应便于这笔钱款的支付。本台RFI通讯员实地采访了数位对此表示不满的当地青年学子。

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本台RFI法文网2022年03月20日星期天报道说，在马达加斯加，继高等理工学院的大学生们上街之后，现在轮到首都Université d'Ankatso（可译作：安卡措大学）的大学生要求支付已拖欠了四个月的奖学金。

RFI Image Archive / Madagascar: la grogne des étudiants dans l'attente du versement de leurs bourses. Ici, devant le bâtiment de la Faculté de Lettres de l'Université d'Ankatso, le jeudi 16 janvier 2020, l'une des facultés où le mouvement de grève est le plus suivi. (illustration) RFI / Sarah Tétaud

据本台RFI通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）发自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息，在首都安卡措大学（Université d'Ankatso）文学与人文科学学院前，大学生聚集在此。他们都是自去年11月开学以来，就没有收到过一分钱的奖学金。

起因是食品价格不断上涨 -

受访者Tafita是硕士第一年的一名在读大学生。他认为，情况紧急。大学生们示威，原因是食品价格不断上涨，人们不再能够自行解决。由于手头紧，他不得不把多个学科使用一个笔记本记录。

RFI Image Archive / Madagascar: logements étudiants à l'université d'Ankatso, dans le centre d'Antananarivo. (illustration) © RFI / Laetitia Bezain

马达加斯加的奖学金是根据不同学年，每月在2万5千阿里亚里（ariary）至4万阿里亚里（ariary）之间。这相当于每月6欧元至9欧元左右。

学生们表示情况十分紧急 -

物理三年级学生Jean-Aimé收到了一张电子零钱卡（e-poketra），这本应可以通过提款机提取奖学金。他接受采访说，卡是有了，但里面已经四个月没有入钱。他不得不左邻右舍地到处借债。他不得不放弃了许多东西，到市场只能买下买饱腹的食物。连蔬菜都太贵，肉类更是从来没有。正常，不应要大学生示威，国家才支付奖学金。

RFI Image Archive / Madagascar: la grogne des étudiants dans l'attente du versement de leurs bourses. Ici, les étudiants en sciences de l'Université d'Ankatso ont poursuivi leur revendication le mardi 16 mars 2021, sur le parvis de leur faculté. Ils réclament le paiement de 4 des 5 mois non-versés de bourse d'étude ainsi que la prime dite "d'équipement". (illustration) © RFI / Sarah Tétaud

本台RFI法文网说，马达加斯加高等教育部内的一个消息渠道保证，支付奖学金的钱很快就能有了。但仍在进行中的程序，尤其是要避免重复发放。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.