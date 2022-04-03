南非果农因制裁俄罗斯受损
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自从俄罗斯因入侵乌克兰而受到制裁以来，南非农业匆忙应对，尤其是鲜果行业。在往常，南非生产的水果8%出口俄罗斯。对果农而言，这是一个不可忽视的市场。如今则需寻找新的销路。就此，本台RFI法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）记者，实地采访了南非水果生产出口链中的多名业内人士，了解到当地柑橘行业已陷入困境。
本台RFI法文网2022年04月01日星期五在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出约翰内斯堡通讯员克莱尔（Claire Bargelès）的一个实地采访报道。俄罗斯因进攻乌克兰而遭到制裁，南非果农不得不要为他们的出口产品寻找新的销售市场。
本台RFI这一法文专栏报导的原标题为：[Afrique du Sud: les producteurs de fruits victimes des sanctions contre Moscou]。 换作中文可译为：[南非：水果生产者成制裁莫斯科受害者]。以下予以简介，仅供参考。
南非鲜果被迫改发荷兰 -
本台RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇实地采访首先描述说：在南非行政首都比勒陀利亚（Pretoria）的一间办公室里，受访者樊尚（Vincent）负责一家当地鲜果出口企业的销售。他注视着最新的出口简报指出，一个原本应该被发往俄罗斯的葡萄集装箱，最终被送去了荷兰。梨的情况也一样，运到了就很好。
本台RFI南非通讯员介绍说，受访者樊尚（Vincent）所在的鲜果出口企业，已创立了三年。通常每年发送大约500个集装箱。2022年的情况复杂。他表示，有些水果原本正在发往俄罗斯的中途，然而客户却无法继续使用美元支付。他所在的企业只好把这些水果都改道，主要是发往鹿特丹（Rotterdam）。他为此心烦意乱。他们在荷兰卖不出给俄罗斯的定价。人们还看到了荷兰港口的拥挤，集装箱在那里滞留4天到5天，水果要等卸货后才能销售。
南非柑橘行业陷入困境 -
在上一个收成季节，比如，俄罗斯收下了20%的南非梨。但尤其让人感到不安的是柑橘，因为，收摘刚刚才开始。而俄罗斯和乌克兰曾是最重要的市场。当地柑橘生产者协会主管朱斯坦（Justin）接受采访指出，要把他们的水果发往其它市场并不是像说那么的容易，因为，俄罗斯订购的柑橘，规格特别，品质要求也很详细。还有别的国家也在为它们的水果寻找销路。摩洛哥、埃及和突尼斯都大量出口柑橘。所以，如果市场供应过量，就会影响价格，最终得降价销售。
柑橘是南非重要农产品 -
给南非创汇最多的出口农产品是柑橘。这一行业用工12万人。如同其它农业部门，这一行业也存在面临遭受全球肥料匮乏的风险。南非农商会的万蒂勒（Wandile）表示，俄罗斯的化肥出口量占全球14%。这些剧变抬高了投入的成本。所以，南非生产者面对投入成本的升高。
本台RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道指出，战争给刚刚才挺过大疫情的南非农耕者带来了一些更多的困难。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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