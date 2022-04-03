南非果农因制裁俄罗斯受损

非洲经济 / 乌克兰战争

自从俄罗斯因入侵乌克兰而受到制裁以来，南非农业匆忙应对，尤其是鲜果行业。在往常，南非生产的水果8%出口俄罗斯。对果农而言，这是一个不可忽视的市场。如今则需寻找新的销路。就此，本台RFI法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）记者，实地采访了南非水果生产出口链中的多名业内人士，了解到当地柑橘行业已陷入困境。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年04月01日星期五在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出约翰内斯堡通讯员克莱尔（Claire Bargelès）的一个实地采访报道。俄罗斯因进攻乌克兰而遭到制裁，南非果农不得不要为他们的出口产品寻找新的销售市场。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

本台RFI这一法文专栏报导的原标题为：[Afrique du Sud: les producteurs de fruits victimes des sanctions contre Moscou]。 换作中文可译为：[南非：水果生产者成制裁莫斯科受害者]。以下予以简介，仅供参考。

南非鲜果被迫改发荷兰 -

本台RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇实地采访首先描述说：在南非行政首都比勒陀利亚（Pretoria）的一间办公室里，受访者樊尚（Vincent）负责一家当地鲜果出口企业的销售。他注视着最新的出口简报指出，一个原本应该被发往俄罗斯的葡萄集装箱，最终被送去了荷兰。梨的情况也一样，运到了就很好。

RFI Image Archive / vue du port de Rotterdam, aux Pays-Bas. (illustration) 存档图片：荷兰鹿特丹港 Wikimedia Commons / RFI Image Archive

本台RFI南非通讯员介绍说，受访者樊尚（Vincent）所在的鲜果出口企业，已创立了三年。通常每年发送大约500个集装箱。2022年的情况复杂。他表示，有些水果原本正在发往俄罗斯的中途，然而客户却无法继续使用美元支付。他所在的企业只好把这些水果都改道，主要是发往鹿特丹（Rotterdam）。他为此心烦意乱。他们在荷兰卖不出给俄罗斯的定价。人们还看到了荷兰港口的拥挤，集装箱在那里滞留4天到5天，水果要等卸货后才能销售。

南非柑橘行业陷入困境 -

在上一个收成季节，比如，俄罗斯收下了20%的南非梨。但尤其让人感到不安的是柑橘，因为，收摘刚刚才开始。而俄罗斯和乌克兰曾是最重要的市场。当地柑橘生产者协会主管朱斯坦（Justin）接受采访指出，要把他们的水果发往其它市场并不是像说那么的容易，因为，俄罗斯订购的柑橘，规格特别，品质要求也很详细。还有别的国家也在为它们的水果寻找销路。摩洛哥、埃及和突尼斯都大量出口柑橘。所以，如果市场供应过量，就会影响价格，最终得降价销售。

柑橘是南非重要农产品 -

给南非创汇最多的出口农产品是柑橘。这一行业用工12万人。如同其它农业部门，这一行业也存在面临遭受全球肥料匮乏的风险。南非农商会的万蒂勒（Wandile）表示，俄罗斯的化肥出口量占全球14%。这些剧变抬高了投入的成本。所以，南非生产者面对投入成本的升高。

RFI Carte / L'Afrique du Sud ：les agrumes comptent parmi les exportations agricoles qui rapportent le plus au pays, et permettent d’employer 120 000 personnes. Ici, une carte de l'Afrique du Sud. RFI Carte

本台RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道指出，战争给刚刚才挺过大疫情的南非农耕者带来了一些更多的困难。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.