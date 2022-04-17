南非水灾:RFI法广记者在现场

非洲气候 / 自然灾害

南非水灾最新通报的死亡人数已经超过四百。另有民众失踪。在本次灾区的中心地区德班（Durban），再度袭来的降雨影响了灾后的清洁行动。对部分民众而言，没有任何东西需要清理，因为，他们已经失去了一切。本台法广RFI特派记者在现场见证了灾情，并发回采访录音片段。

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RFI Image Archive / Afrique du Sud : Inondations à Durban, la difficile survie des rescapés. Ici, une carte de l'Afrique du Sud. (illustration) RFI Carte / M. Gilles-Garcia

据本台RFI法文网2022年04月17日周日报道，德班的水灾毁坏了4000座房屋。由于用地紧张，许多建造在河畔边的非正式住宅被洪水卷走了，造成数以千计无家可归者。超过4万人被转移。本台法广RFI特派记者在位于德班（Durban）以南的Umlazi做实地报道。

有人触景伤情 -

本台法广RFI特派记者罗曼（Romain Chanson）发回消息描述说，在一个空气不太流畅的大厅里，这里还几乎没有光线。一百多名妇女和儿童横在地上休息。他们曾居住在下方几米处的一个非正式的街区。一名紧急到此避难的女士接受了采访。她说，这次是历史重演。

RFI Image Archive / Inondations en Afrique du Sud : à Durban, l'histoire se répète. Une interviewée a déclare qu'on avait déjà eu les mêmes problèmes d'inondations en 2019. Ici, des déplacés dans un camp, dans le sud de Durban, le 15 avril 2015. (illustration) RFI / Alexandra Brangeon

人们在2019年就已遭遇同样的水灾。总统还曾到此探望他们，但一切都没有任何变化。2020年，她的一个孩子死在了这条河里。每次看到这条河，她就会想到失去的孩子。

有人失去一切 -

大厅的侧面是一个临时厨房，自愿者在准备咖啡，分派面包。还有很少的一点解冻的鸡肉。这里也是男人们的睡铺。一名接受采访的男子说，他已经一贫如洗。他表示，人们幸存了下来，但即没有吃的，也没有地方睡觉。房屋没了，身份证件也没了。剩下的就是健康，这才是最重要。

RFI Image Archive / Afrique du Sud : Inondations à Durban, la difficile survie des rescapés. Ici, des déplacés dans un camp, dans le sud de Durban, viennent s'approvisionner en nourriture, mercredi 15 avril 2015. (illustration) RFI / Alexandra Brangeon

一些统一着装的男子刚好来到。他们是一批社会工作者，为灾民们做登记，了解他们的需要。但一眼看去很简化。一塌糊涂。

德班经济重伤 -

本台RFI法文报道说，德班在复活节（Pâques）的周末，几乎总是阳光明媚。所以，人们一度等待许多访客回前来这里享受冬季前的阳光。但由于急降雨，旅游业遭受严重影响。许多工业蒙受损失。那些没有受灾的企业有时也不能开工，因为员工们没有办法抵达工作地点。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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