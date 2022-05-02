乌克兰战事有损非洲社经稳定

非洲维稳 / 俄乌战争

正在非洲访问的联合国秘书长现已抵达其本次行程的第二站尼日尔。古特雷斯周日在达喀尔与非盟轮值主席会晤时谈及乌克兰局势的负面后果，并提出了一系列的建议措施。

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正在非洲访问的联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres），按照此前披露的行程计划应于2022年05月03日周二结束本次西非之行。古特雷斯周一（2022年05月02日），在其本次非洲之行的第二站尼亚美（Niamey），会晤了尼日尔总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）。

在此之前，联合国秘书长05月01日星期天在塞内加尔首都达喀尔（Dakar）与非洲联盟的轮值主席萨勒（Macky Sall）召开了一次联合新闻发布会。期间，双方谈及俄罗斯打击乌克兰对非洲大陆的负面影响。就此，本台法广RFI通讯员泰娅（Théa Ollivier）从达喀尔发回了部分现场录音片段。

非盟轮值主席谈乌克兰局势的负面影响 -

非洲联盟（UA）现任轮值主席、塞内加尔总统萨勒表示，存在石油产品供应上的压力，发生通货膨胀的压力，尤其是出现饥荒的威胁，原因是肥料也来自同样的地区。无法取得肥料，显然收成将是糟糕的，自然，那将会带来饥荒的情况。

联合国秘书长提出了一系列的应对措施 -

就非盟（UA）轮值主席的上述忧虑，联合国秘书长古特雷斯提出了一系列的应对措施：在公开市场保证食品与能源流动的稳定、取消所有无用的出口禁令、控制食品的价格，还有国际金融机构应该采取紧急措施，减轻债务。就能源，一些国家应该抵御囤积的企图，释放战略库存，加快可再生能源的部署。

RFI Image Archive / Afrique : le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres reçu par Macky Sall qui est aussi l’actuel président en exercice de l’Union africaine. Photo prise à Dakar, le 1er mai 2022. (illustration) AFP - JOHN WESSELS / RFI Image Archive

此外，联合国秘书长再次呼吁改革全球金融体系。古特雷斯重申，非洲国家不是全球气候升温的责任方，但通常为第一受害人。

据介绍，联合国秘书长古特雷斯本次西非之行的最后一站是尼日利亚。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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