刚果(金)加强与比利时的关系

地缘政治 / 欧非关系

正在中部非洲地区国家刚果民主共和国（RD Congo）进行为期一周历史性访问的比利时国王和王后一行按照原定的行程安排于06月10日星期五离开刚果(金)首都。他们现已飞抵在2200公里外的南部大城市卢本巴希（Lubumbashi）。在此之前，本台法广RFI特派记者发回了对随行的比利时首相的专访录音片段。

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比利时国王一行现已开始了对刚果民主共和国本次历史性访问行程的第二阶段。他们如今身处刚果（金）南部大城市卢本巴希（Lubumbashi）。

RD Congo : le roi et la reine des Belges entament le deuxième volet de leur voyage historique en République démocratique du Congo ce vendredi 10 juin 2022, en visitant Lubumbashi, à plus de 2200 km de la capitale. Ici, une carte de la RDC - Lubumbashi. (illustration) OP/RFI Carte Archive

菲利普国王(Roi Philippe)和玛蒂尔德王后(Reine Mathilde)一行是在周五自首都金沙萨，飞抵拥有近300万居民的这座南部大城市。刚果（金）政府总理萨马·卢孔德·基延格（Jean-Michel Sama Lukonde）亲自到停机坪恭候比利时国王。

随行的比利时首相接受法广专访 -

本台法广RFI特派记者克莱尔（Claire Fages）于2022年06月10日星期五早上自金沙萨（Kinshasa）发回了对随行的比利时首相亚历山大·德克罗(Alexander De Croo)的专访录音片段。其中提到布鲁塞尔与金沙萨恢复军事合作，及刚果（金）东部地区再现暴力。

RFI Image Archive / A l’occasion de la visite du roi Philippe de Belgique en RDC, le premier ministre belge Alexander De Croo a accepté une interview de l'envoyée spéciale RFI à Kinshasa. Ici, Alexander De Croo, Premier ministre de Belgique. (illustration) © Dominique Baillard/RFI

比利时首相亚历山大·德克罗(Alexander De Croo)表示，他首先想要传递一个缓和事态的信息，必须让事情平息下来。人们知道近代史上曾有许多人被杀。其次是刚果民主共和国有权要求它的领土完整受到尊重。

比利时国王在卢本巴希大学演讲 -

来自刚果（金）的消息显示，比利时国王和王后周五在抵达南部城市卢本巴希(Lubumbashi)后，首先是前往当地的一座比利时私人学校(EPB)视察。这座教育机构跟随布鲁塞尔的教学要求，提供自幼儿园到中学的全套教程。这里现有各年级的学生600多名。随后，比利时国王参观了卢本巴希大学，面对数千名大学生发表演讲。

比利时国王预计赴局势动荡地区 -

另外，来自金沙萨的消息报导说，比利时菲利普国王一行预计在2022年06月11日星期六结束对南部城市卢本巴希(Lubumbashi)的访问行程。之后，他们将飞往一千公里外的该国东部地区，走访临近卢旺达的南基伍省省府布卡武（Bukavu）。

Image RFI Archive / Le Sud-Kivu est une province de l'est de la RDC. 刚果（金）东部的南基伍省（Sud-Kivu） RFI

比利时国王和王后预计将于2022年06月13日下周一结束本次对刚果民主共和国的历史性访问。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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