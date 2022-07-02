日本新冠疫情大幅反弹

日本/新冠

D7月1日，日本全都道府县和机场检疫区确诊新冠病毒感染者23156人，有21人死亡。重症人数为52人，与前一天持平。黄金周长假结束后，日本全国新增感染人数一时增加，5月中旬以来呈下降趋势，但最近一周内新增感染人数较前一周呈上升趋势，截至6月29日一周以来，是前一周的1.17倍,到7月1日，32个都府县比前一周有所增加。

7月1日，日本全都道府县和机场检疫区确诊新冠病毒感染者23156人，有21人死亡。重症人数为52人，与前一天持平。黄金周长假结束后，日本全国新增感染人数一时增加，5月中旬以来呈下降趋势，但最近一周内新增感染人数较前一周呈上升趋势，截至6月29日一周以来，是前一周的1.17倍,到7月1日，32个都府县比前一周有所增加。

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7月1日东京的新增感染人数为3546人，较前一周同日增加1365人，连续14天超过前一周同一天。最近一周平均每天新增感染人数为2738人，比前一周增加44%。

截至6月30日，东京都新增感染人数为前一周1.40 倍，人口稠密的大都市区、东海、关西和九州的人数正在增加。

在感染人数迅速增加的岛根县，6月28日，确诊感染人数为305人，创下单日最高纪录，7月1日又确认有355人被感染。县政府对从6月22日至27日从感染者身上提取的样本进行基因组分析时，发现77%的人感染了奥米克戎新毒株“BA.5”，据说这种毒株传染性更强。

厚生劳动省专家会议指出感染增加的具体原因是，通过疫苗接种和感染获得的免疫力随着时间的推移而减弱，而夜间闹市区的人数有所增加。东京都和2022年3月解除蔓延防止重点措施时相比，感染者增加了35%以上，有一些地区的峰值等同于2021年底的峰值或高于2021 年底的峰值，由于气温上升和阴雨天，人们在室内所进行的活动增多也是一个原因。

另外，感染增加的要因之一，是具有高度传染性的奥密克戎毒株正在被奥密克戎毒株亚种“BA. 5”所取代。