尼日利亚:攻击校园致辍学增加

非洲安全 / 尼日利亚

非洲人口大国尼日利亚在五天前发生血腥袭击金矿场，绑架中国公民的事件。尽管，事发地点希罗罗（Shiroro）位于该国中部，但其所属的尼日尔州（Etat de Nigier)，在地理位置上属于尼日利亚西部，与贝宁东部边境相接壤。本台法广RFI特派记者自毗邻的凯比州（État de Kebbi）发回了部分实地采访的录音片段，介绍尼日利亚西北地区当前由于武装人员频繁袭击校园，绑架学子，致使大量学童辍学，种下社会隐患。这一法语节目已在本台法广RFI[非洲报导]专栏（Chronique Reportage Afrique）中播出，并已经在周日上网。在距离2023年2月尼日利亚总统大选投票还有7个月之际，该国政局让人觉得越发错综复杂。

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RFI Carte Archive / Nigéria : Shiroro est une zone de gouvernement local de l'État de Niger. Ici, une carte du Nigéria indiquant l'état du Niger. (illustration) © Wikimedia Commons / RFI Image Archive

本台法广RFI法语[非洲报导]专栏（Chronique Reportage Afrique）于2022年07月03日星期天在节目中播出了特派记者莫伊茲（Moïse Gomis）发自尼日利亚西北地区凯比州（État de Kebbi）的一个实地采访。这一报导介绍在尼日利亚西北地区，武装人员频繁袭击校园，绑架学生，导致家长们恐慌不安，怕孩子们赴学校却有去无回。

RFI Image Archive / Nigéria : l’État de Kebbi. © Wikipedia / RFI Image Archive

这一法文专栏报导的标题为：Attaques et kidnappings au Nigeria: les enfants du pensionnat de Birnin Kebbi [2/2]。换作中文可译为：发生在尼日利亚的袭击和绑架：Birnin Kebbi寄宿学校的儿童[2/2]。下面是简介予以分享。

RFI Carte Archive / Nigéria : Alors que la sous-scolarisation au nord du Nigeria est depuis longtemps une bombe à retardement pour la sécurité intérieure du pays, ce phénomène pourrait s'amplifier à cause des vagues successives d'enlèvements de masse contre rançon dans le nord-ouest du pays. Ici, une carte du Nigéria. (illustration) RFI Carte Archive

法广RFI法语专栏[非洲报导]（Chronique Reportage Afrique）在2022年07月03日星期日凌晨上网的这一节目中首先介绍说，在尼日利亚北部，入学率偏低时来已久，成为该国的社会安全隐患。这一现象随着西北部地区大规模绑架人质索讨赎金事件的频繁发生而存在进一步扩大的可能。

一名小人质家属告诉记者 -

据本台法广RFI特派记者莫伊茲（Moïse Gomis）自尼日利亚西北地区凯比州（État de Kebbi）发回的实地报导，受访者萨达姆（Saddam）至今难以想象，他的弟弟在被绑架四个月后，居然还活着。Birnin Yauri寄宿学校的102名学生，绝大部分仍在绑匪手中已满一年。家人们接到指示，尤其是不要对媒体说。

绑匪使用社交媒体进行恐吓 -

受访者告诉本台法广RFI特派记者，绑匪通过社交媒体发送给人质家属用手机录制的视频。录像画面上是被绑架的一些老师和学生们遭到绑匪酷刑的恐怖情形。他们哀求地方政府提供帮助。

受访者相信地方当局的诚意 -

本台法广RFI特派记者在报导中介绍说，尼日利亚凯比州州长在数月期间，每周都亲自接见一次人质家属，并总是说孩子们很快就能回家。受访者一点都不怀疑当局的努力和诚意，并明确表示，他相信州长及其团队，在职权和资源的范围内，与联邦政府携手，为解救孩子们尽了一切努力。

部分人质家属质疑当局方式 -

本台法广RFI特派记者在报导中指出，多名家属不理解凯比州当局为何选择要对媒体沉默的操作方式。另一位女受访者艾莎（Aisha）担心，仍在绑匪手中的人质遭遗忘。她的表兄弟至今没有获释。由于精神上遭受了打击，众多家长不再让他们的孩子去上学。她解释说，匪徒（bandits）曾间接地告知，不要送孩子去上学。如果孩子送入学校后，却无法回家，这是令人无法接受的。否则还不如就留在家里好了。

RFI Chronique / Reportage Afrique. 法广电台«非洲报导»专栏 © RFI

本台法广RFI«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）的这一采访报道最后特别指出，这位女受访者自己为受到过高等教育的女大学生。她有一名不到两岁的女儿，未来不保证会让她的孩子在学校注册。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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