猴痘:欧洲与非洲传播途经相异

公共卫生 / 猴痘疫情

在美国官方于周四宣布猴痘为公共卫生紧急事件，已有6600人确诊感染之际，法国卫生当局当天公布的最新数据显示，法国境内的确诊病例也已接近2500宗，其中绝大部分是在巴黎大区法兰西岛（Ile-de-France）确诊的。而在非洲，世界卫生组织（OMS）的一名专家在接受法国媒体采访时表示，猴痘在欧洲当前的传播途经与非洲的情况不同。欧洲药品管理局（EMA）则已批准使用天花疫苗应对猴痘疫情。

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法国卫生当局2022年08月04日星期四对外发布的疫情通报显示，法兰西现已有近2500宗猴痘确诊病例，其中，绝大部分出现在巴黎大区法兰西岛（Ile-de-France）。

欧洲的猴痘疫情发展与在非洲的传播途经不一样 -

综合包括本台法广RFI法文网在内多家法文媒体的报导，世界卫生组织周四（2022年08月04日）召开新闻发布会，介绍了猴痘疫情的最新发展状况。

RFI Image Archive / L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait déclenché fin juillet son plus haut niveau d'alerte afin de renforcer la lutte contre la variole du singe. Ici, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, le 23 juillet 2022 à Genève. (illustration) AP - Salvatore Di Nolfi / RFI Image Archive

据世卫组织(OMS)专家的介绍，猴痘在欧洲的传播方式与在非洲的不同。在欧洲，大部分病例的传播与男人之间的性行为有关。但在非洲，60%的患者是男性，40%为女性。在非洲大陆，近80%患者属于家庭或社区里的接触感染。所以，在非洲，女性更容易被染上猴痘。

世卫组织就猴痘疫情发布最高级别公共卫生警报 -

本台法广RFI法文网2022年08月04日星期四在报导中特别指出，世界卫生组织（OMS）在7月23日就已宣布，当前的猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是世卫组织（OMS）可发布的最高级别的公共卫生警报。

美国当局宣布猴痘是公共卫生紧急事件为期90天 -

来自华盛顿(Washington)的消息说，美国卫生与公众服务部长长贝塞拉（Xavier Becerra）于2022年08月04日周四宣布，美国累计确诊感染猴痘人数超过6600人。美国目前是全球猴痘疫情最严重的国家。

RFI Image Archive / les États-Unis a déclaré le jeudi 04 août 2022, l'épidémie de variole du singe urgence de santé publique. Ici, Xavier Becerra, le ministre américain de la Santé. (illustration) GETTY IMAGES / RFI Image Archive

本台法广RFI法文网在报导中指出，美国卫生当局的这一措施为期90天，未来还可以延长。这个决定将能够便于释放资金、收集数据和调动人力资源应对猴痘疫情。美国联邦政府已提供了近60万剂原本是用于预防天花的疫苗。

欧洲药品管理局准以天花疫苗应对当前猴痘疫情 -

另据法国健康专业网站的介绍，猴痘病毒与天花病毒在临床表现上有相似之处，它们同属痘病毒科（poxvirus），但是两种不同病毒。猴痘病毒的毒性较天花病毒弱，临床表现也更温和。猴痘病毒的症状有些类似水痘（varicelle），但后者传染性更强。

RFI Image Archive / L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé ce vendredi 22 juillet 2022, l'utilisation d'un vaccin contre la variole humaine pour lutter contre la variole du singe. Ici, une femme tient une maquette de flacon étiqueté « vaccin contre la variole du singe » et une seringue médicale dans cette illustration prise le 25 mai 2022. (illustration) REUTERS - DADO RUVIC / RFI Image Archive

医学界认为，天花疫苗对猴痘有效。欧洲药品管理局（EMA-Agence européenne des médicaments ）则在07月底就已批准，可使用天花疫苗来应对当前的猴痘疫情。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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