猴痘:欧洲与非洲传播途经相异
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在美国官方于周四宣布猴痘为公共卫生紧急事件，已有6600人确诊感染之际，法国卫生当局当天公布的最新数据显示，法国境内的确诊病例也已接近2500宗，其中绝大部分是在巴黎大区法兰西岛（Ile-de-France）确诊的。而在非洲，世界卫生组织（OMS）的一名专家在接受法国媒体采访时表示，猴痘在欧洲当前的传播途经与非洲的情况不同。欧洲药品管理局（EMA）则已批准使用天花疫苗应对猴痘疫情。
法国卫生当局2022年08月04日星期四对外发布的疫情通报显示，法兰西现已有近2500宗猴痘确诊病例，其中，绝大部分出现在巴黎大区法兰西岛（Ile-de-France）。
欧洲的猴痘疫情发展与在非洲的传播途经不一样 -
综合包括本台法广RFI法文网在内多家法文媒体的报导，世界卫生组织周四（2022年08月04日）召开新闻发布会，介绍了猴痘疫情的最新发展状况。
据世卫组织(OMS)专家的介绍，猴痘在欧洲的传播方式与在非洲的不同。在欧洲，大部分病例的传播与男人之间的性行为有关。但在非洲，60%的患者是男性，40%为女性。在非洲大陆，近80%患者属于家庭或社区里的接触感染。所以，在非洲，女性更容易被染上猴痘。
世卫组织就猴痘疫情发布最高级别公共卫生警报 -
本台法广RFI法文网2022年08月04日星期四在报导中特别指出，世界卫生组织（OMS）在7月23日就已宣布，当前的猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是世卫组织（OMS）可发布的最高级别的公共卫生警报。
美国当局宣布猴痘是公共卫生紧急事件为期90天 -
来自华盛顿(Washington)的消息说，美国卫生与公众服务部长长贝塞拉（Xavier Becerra）于2022年08月04日周四宣布，美国累计确诊感染猴痘人数超过6600人。美国目前是全球猴痘疫情最严重的国家。
本台法广RFI法文网在报导中指出，美国卫生当局的这一措施为期90天，未来还可以延长。这个决定将能够便于释放资金、收集数据和调动人力资源应对猴痘疫情。美国联邦政府已提供了近60万剂原本是用于预防天花的疫苗。
欧洲药品管理局准以天花疫苗应对当前猴痘疫情 -
另据法国健康专业网站的介绍，猴痘病毒与天花病毒在临床表现上有相似之处，它们同属痘病毒科（poxvirus），但是两种不同病毒。猴痘病毒的毒性较天花病毒弱，临床表现也更温和。猴痘病毒的症状有些类似水痘（varicelle），但后者传染性更强。
医学界认为，天花疫苗对猴痘有效。欧洲药品管理局（EMA-Agence européenne des médicaments ）则在07月底就已批准，可使用天花疫苗来应对当前的猴痘疫情。
.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.
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