土耳其与俄罗斯能源经济合作

国际动向 / 地缘战略

在乌克兰危机持续的大背景下，土耳其总统埃尔多安（Présient Erdogan）周五赴俄罗斯位于黑海沿岸的度假胜地索契（Sotchi）拜访了俄罗斯总统普京(Président Poutine)。安卡拉与莫斯科现已就在能源和经济领域加强合作达成一致。俄罗斯总统还感谢土耳其与联合国的参与，促成乌克兰谷物得以从黑海港口对外发送。

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据本台法广RFI法文网报导，俄罗斯总统普京（Vladimir Poutine）与土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）2022年08月05日星期五在黑海沿岸的索契（Sotchi）在经过长时间的交流后，达成一致，在经济和能源领域合作。双方原定对话45分钟，而实际上持续了四个多小时。

RFI Carte Archive / Mer noire RFI / C. Wissing

俄罗斯土耳其经济合作覆盖面广 -

据本台法广RFI法文网报导的消息，普京与埃尔多安达成的双边合作，在经济领域主要覆盖运输、商业、农业、工业、旅游业及建筑业。俄罗斯方面说，双方协议囊括几乎所有行业。在这一会晤之前，普京曾对外透露，莫斯科与安卡拉之间的经贸关系飞跃发展。贸易额在2021年已增长57%，2022年头五个月则取得翻倍。

土耳其没有加入西方制裁俄罗斯 -

双方协议文本没有提到用卢布支付土耳其进口的俄罗斯天然气。不过，以本国货币支付进口是土耳其总统长期以来推动的一种理念。土耳其不仅没有加入西方针对俄罗斯的制裁，而且还正尝试着成为欧洲产品进入俄罗斯的中转国。有媒体甚至在近期报道中，把土耳其形容为“俄罗斯的仓库”（l’entrepôt de la Russie ）。

土耳其总统坚持对话渠道的开放 -

埃尔多安与普京在过去数月里频繁交流。土耳其总统把自己定位成莫斯科与基辅之间的一名调解人。安卡拉呼吁不要放弃俄罗斯，经常保持开放对话渠道。正是在这样的理念下，埃尔多安在三周内，两次会晤普京。

俄罗斯土耳其联合声明提到反恐 -

本台法广RFI通讯员Anne Andlauer2022年08月05日周五发自伊斯坦布尔（Istanbul）的消息说，乌克兰的首艘运粮船拉佐尼号（Razoni）货轮周三通过伊斯坦布尔海峡。土耳其总统希望这一首次外交胜利，将能进一步推进其在俄罗斯与乌克兰两个交战国之间的调解。俄罗斯总统普京表示感谢土耳其和联合国的参与。双方共同声明的另一重点是，协调在叙利亚打击一切恐怖主义组织。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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