国际动向 / 地缘战略

土耳其与俄罗斯能源经济合作

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RFI Image Archive / Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont mis d’accord vendredi pour renforcer la coopération énergétique et économique entre leurs deux pays. Ici, le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le président turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi, le 5 août 2022. 土耳其总统埃尔多安（左）与俄罗斯总统普京（右），2022年08月05日星期五摄于黑海边度假地索契。
RFI Image Archive / Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont mis d’accord vendredi pour renforcer la coopération énergétique et économique entre leurs deux pays. Ici, le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le président turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi, le 5 août 2022. 土耳其总统埃尔多安（左）与俄罗斯总统普京（右），2022年08月05日星期五摄于黑海边度假地索契。 © via REUTERS - SPUTNIK / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
7 分钟

在乌克兰危机持续的大背景下，土耳其总统埃尔多安（Présient Erdogan）周五赴俄罗斯位于黑海沿岸的度假胜地索契（Sotchi）拜访了俄罗斯总统普京(Président Poutine)。安卡拉与莫斯科现已就在能源和经济领域加强合作达成一致。俄罗斯总统还感谢土耳其与联合国的参与，促成乌克兰谷物得以从黑海港口对外发送。

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据本台法广RFI法文网报导，俄罗斯总统普京（Vladimir Poutine）与土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）2022年08月05日星期五在黑海沿岸的索契（Sotchi）在经过长时间的交流后，达成一致，在经济和能源领域合作。双方原定对话45分钟，而实际上持续了四个多小时。

Image RFI Carte - Mer noire
RFI Carte Archive / Mer noire RFI / C. Wissing

俄罗斯土耳其经济合作覆盖面广 -

据本台法广RFI法文网报导的消息，普京与埃尔多安达成的双边合作，在经济领域主要覆盖运输、商业、农业、工业、旅游业及建筑业。俄罗斯方面说，双方协议囊括几乎所有行业。在这一会晤之前，普京曾对外透露，莫斯科与安卡拉之间的经贸关系飞跃发展。贸易额在2021年已增长57%，2022年头五个月则取得翻倍。

土耳其没有加入西方制裁俄罗斯 -

双方协议文本没有提到用卢布支付土耳其进口的俄罗斯天然气。不过，以本国货币支付进口是土耳其总统长期以来推动的一种理念。土耳其不仅没有加入西方针对俄罗斯的制裁，而且还正尝试着成为欧洲产品进入俄罗斯的中转国。有媒体甚至在近期报道中，把土耳其形容为“俄罗斯的仓库”（l’entrepôt de la Russie ）。

土耳其总统坚持对话渠道的开放 -

埃尔多安与普京在过去数月里频繁交流。土耳其总统把自己定位成莫斯科与基辅之间的一名调解人。安卡拉呼吁不要放弃俄罗斯，经常保持开放对话渠道。正是在这样的理念下，埃尔多安在三周内，两次会晤普京。

俄罗斯土耳其联合声明提到反恐 -

本台法广RFI通讯员Anne Andlauer2022年08月05日周五发自伊斯坦布尔（Istanbul）的消息说，乌克兰的首艘运粮船拉佐尼号（Razoni）货轮周三通过伊斯坦布尔海峡。土耳其总统希望这一首次外交胜利，将能进一步推进其在俄罗斯与乌克兰两个交战国之间的调解。俄罗斯总统普京表示感谢土耳其和联合国的参与。双方共同声明的另一重点是，协调在叙利亚打击一切恐怖主义组织。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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