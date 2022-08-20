国际流浪动物日 台湾副总统赖清德这样说

赖清德

每年8月的第3个周六是国际流浪动物日,台湾副总统赖清德利用这个机会,以亲身经历呼吁大众不买但收养流浪狗, 让自己的家庭更加圆满,也将台湾打造成更友善动物的国家。

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中央社报道：台湾副总统赖清德周六透过脸书发布一个视频, 回忆12年前他在街头遇见一只主动跟在身后的流浪犬收养经验说：当时想着若有缘分，再走30公尺，你还跟着我，那就一起回家。就这样，流浪狗「路克」走进了他的生活、成为家人。他分享12年的收养流浪狗的经历说 :当我们外出奋斗时，它们独自在家中守候；当我们忙碌无暇时，它们静静地看着我们的背影，耐心地等待一段相处时光。 不论何时，当我们回过头呼唤它们时，就能看见它们充满信任与爱的眼神，仿佛在对我们说：「我会一直在这里，陪在你身边。」

赖副总统还分享感受说：一开始，看似是帮助了一个生命，事实上，这么多年来，是路克成为家里不可或缺的成员，让我们更加圆满；但走出门外，在街头、田野与收容所，还有好多浪浪，正在等待一个进入家庭的机会。

今天是国际流浪动物日，赖副总统想通过跟路克相遇的故事，邀请民众一起重视流浪动物的权益，当每个人都愿意跨出一小步，展现对浪浪的关怀，就有机会凝聚良善的力量，推动流浪动物权益大步向前。 无论是担任志工协助清理环境、帮忙中途与接送浪浪，或是参与教育推广、捐款赠物，民众都可以用自己的方式帮助它们，让流浪动物的生命，因为人们参与而有找到归宿的机会。

赖清德副总统最后强调，领养代替购买、终养不弃养，他邀请民众「浪爱传递、浪它回家」，将台湾打造成更友善动物的国家。