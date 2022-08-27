突尼斯:防堵非法赴欧洲压力大

非洲与欧洲

北非马格里布地区国家突尼斯（Tunisie）,中文也被译作突尼西亚。民间协会的统计数据显示，2022年至今，已有一万多人穿越地中海在意大利登陆，非法进入欧洲。就此，该国协会人士在接受本台法广RFI通讯员采访时，分析了经地中海赴欧洲非法移民人数增多的缘由。

广告 继续浏览后续

本台法广RFI法文网2022年08月27日星期六报导说，突尼斯面对非法赴欧洲移民人数增多的压力。2022年初以来，在意大利沿岸非法登陆的突尼斯人可能已经超过1万，其中有近500名妇女，2000名未成年人。这是关注移民问题的突尼斯非政府组织[经济和社会权利论坛]（FTDES - Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux)的数据。已知有440多人死亡或失踪。面对出海人数增加，尤其是夏季气候暖温暖，突尼斯当局继续在海上拦截运载非法移民的船只。

RFI Carte Archive / La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. (illustration) 存档地图：突尼斯 © RFI Carte

突尼斯当局积极阻截出海的非法移民船 -

据本台法广（RFI）通讯员莉莉娅（Lilia Blaise）发自突尼斯（Tunis）的消息，突尼斯海岸警卫队在08月23日周二至24日周三夜间，截获50来位从海滨城市科尔巴（Korba）出发，企图到意大利沿岸登陆的人。这批人的年龄在15岁至54岁之间。自今夏以来，类似的场景每天晚上都在重复着。突尼斯[经济和社会权利论坛]（FTDES - Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux)的协会人士认为，这一波移民潮的原因是多元的。

RFI Image Archive / Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES). ftdes.net / RFI Image Archive

突尼斯赴欧洲者以撒哈拉以南民众为众 -

原因之一是突尼斯的政治和社经危机加剧了民众的失望。公共服务的恶化，还有日常生活的疲惫也是推动更多其他突尼斯男女萌生移民想法的原因。至于那些非法出走的民众，许多是撒哈拉以南的人。在地中海中部死亡和失踪者中，有近50%发生在突尼斯沿岸。其中，超过75%的国籍为撒哈拉以南的国家。这也证明，偷渡网络对撒哈拉以南国家的人更具危险。

疫情致在突尼斯的撒哈拉以南民众出走 -

本台法广RFI法文网报导指出，在2021年，撒哈拉以南民众就已经达到了自突尼斯出发的人数的一半。自疫情以来，他们在突尼斯的经济状况严重恶化。大部分人无法保障他们的权利，也不享有良好的工作条件。

RFI Image Archive / Lampedusa, confetti de terre aride de 20km2, est plus proche de l’Afrique que de l’Europe. 167,2 km la séparent de la Tunisie, 205 km de la Sicile. (illustration) Juliette Gheerbrant / RFI

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

.