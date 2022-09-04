布基纳法索首座普药厂剪彩

RFI采访 / 非洲经济

位于萨赫勒（Sahel）地区的西非内陆国布基纳法索（Burkina Faso）在公共卫生领域取得重大发展。制药商Propharm在该国的首座普药生产厂，经过历时多年的建造，在今年3月份竣工，并于十天前迎来政府总理出席剪彩仪式。该国的普药到目前为止，主要来自中国和印度。这家制药厂的产品未来不仅只是为了国内之需，预计在2022年底前就将被发送到西非经济货币联盟（UEMOA）区域内的其它成员国。这是本台法广RFI法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)本周在节目中播出的最新话题之一。布基纳法索首家普药制造厂的落成将有助于保障其国内的药品供应链，打击假药在非洲的流通。

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RFI Carte Archive / Burkina Faso. 存档地图：布基纳法索 © RFI Carte

本台RFI法文网2022年08月30日星期二在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者奥利维耶（Olivier ROGEZ）的一篇采访报道。介绍布基纳法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）的一小群药剂师，在金融伙伴的支持下，经过历时五年的努力，终于修实现了他们的梦想。布基纳法索过渡政府总理韦德拉奥戈（Albert Ouedraogo）于十天前亲临视察，为该国首座制药厂做剪彩。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Le Burkina Faso devient producteur de médicaments génériques]。换作中文可译为：[布基纳法索成为普药生产国]。下面是简介以供分享。

布基纳法索首座普药生产厂完全属于私营 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报导首先表示，Propharm这个制药商的名称值得让人铭记，这是布基纳法索的首家普药生产企业。这是一家由西非资本参与完成的私人之举。这座制药厂的建造成本为150亿非洲法郎（francs CFA ）。这座制药厂已在两周前迎来总理亲自剪彩。目前仅生产包括扑热息痛（paracétamol）在内3种普药，未来则将会增加到10多种。

布基纳法索长期以来自亚洲国家进口普药 -

当初发起这一项目的药剂师阿梅尔（Armel）在接受本台法广RFI记者采访时回忆道，在本世纪初，他从事普药采购的工作。布基纳法索那时依赖中国和印度的生产商。人们自问为何要到中国和印度去引进水和糖，也就是葡萄糖水（sérum glucosé）。他觉得这有些荒唐。作为一名药剂师，他觉得至少应该在本土制造这种东西。这一想法逐步在瓦加杜古的一小群药剂师中形成共识。2017年，他找到了一名金融伙伴，出资150亿非洲法郎（francs CFA ）。建造工程始于2019年，一直到今年才刚刚完工。

本土制药厂将有助于确保供应链打击假药 -

布基纳法索药品网络组织RAME（Réseau d’Accès aux Médicaments Essentiels）的地区负责人西蒙（Simon）在接受本台法广RFI记者采访时指出，从亚洲制药商进货到布基纳法索销售，路程遥远，给一些假药的非法交易带来可乘之机。一些药品的本地生产，缩短流程环节，减少了假药乘虚而入的机会。人们也因Covid-19疫情看到，国际供应链十分容易受到干扰。而本土制造就能保障自身的供应。

布基纳法索首家制药厂肩负社会责任承诺 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇采访报道的最后部分提到，药剂师阿梅尔（Armel）表示，为了想要遵守社会责任承诺，以享有国家免税优惠，Propharm药厂在布基纳法索的利润很低。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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