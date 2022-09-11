科特迪瓦调整中学教育政策

非洲社会 / 教育政策

西非国家科特迪瓦（Côte d'Ivoire）中文也被译作“象牙海岸”。该国国民教育和扫盲部在2022-2023新学年开学时宣布的中学生升级新规，在教师和家长中引发讨论。全年平均成绩不到8,5/20的中学生今后可能将面临被学校开除。

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据本台法广RFI法文网2022年09月11日星期天报导，科特迪瓦国民教育和扫盲部本周向政府总理递交了一份有关教育体系整体情况的报告，其内容还没有对外公开。但一项新措施已在新学年开学之际出台。全年平均成绩不到8,5/20的中学生今后可能将面临被学校开除。教师和家长们担心因此造成辍学。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire ：le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a remis cette semaine au Premier ministre le rapport des États généraux sur le système éducatif. Ici, une salle de classe de l'enseignement secondaire. (illustration) Zenman - Wikipédia / RFI Image Archive

法广RFI通讯员西迪（Sidy Yansané）发自阿比让（Abidjan）的消息指出，这一新措施已在新学年开学之际对外宣布。科特迪瓦国民教育部女部长马里亚图·科内夫人（Mariatou Koné）也在场。从今往后，中学生如果平均成绩不到8,5/20就得离开学校。

科特迪瓦教育界看法各异 -

这是一项旧措施，但教育工会认为，班务会议应该予以学生另一次的机会。后果是，科特迪瓦的学校水平严重恶化。学生家长组织的负责人支持这一措施，但抱怨遭开除的儿童不应自动被朝职业教育的方向引导。他说，当儿童遭如此开除，没有被重新安置的伴随措施，有些组织很愿意接纳儿童，但会有代价，而父母经常无法承受。哪怕就是传统的购买本簿和其它（文具）都不容易。他恳请国家三思。

科特迪瓦新规与法律不符 -

教育界工会联盟的发言人则认为，真正的问题是缺乏人力资源和学校，有些班级学生人数上百。这一决定与儿童享有义务教育的法律相抵触。令人感到遗憾的还有，在教育体系整体情况的报告被对外公开之前，新措施就已开始实施。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire : La ministre Mariatou Koné a annoncé l’ouverture de 91 nouveaux collèges. Ici, une photo de Mme Mariatou Koné - la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation depuis le 06 avril 2021. (illustration) AFP - Issouf Sanogo / RFI Image Archive

本台法广RFI阿比让通讯员在这一报导中还指出，科特迪瓦女部长马里亚图·科内夫人（Mariatou Koné）已宣布，新开91座初中。

RFI Carte : Côte d’Ivoire 西非国家科特迪瓦 © RFI / Anthony Terrade

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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