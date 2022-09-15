刚果(金)要对首都外国人普查

非洲社会 / 刚果(金)人口普查

在非洲中部拥有广阔地域的刚果民主共和国（RD Congo）准备对首都的外国人进行人口普查。市政当局想要对在金沙萨（Kinshasa）的外国人开展一次摸底调查，促使他们遵守规定，办理居住卡。这也是刚果（金）在2023年新一届总统大选前人口普查框架内所需了解的数据。

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据本台法广RFI法文网2022年09月15日星期四报导，刚果民主共和国的首都金沙萨市政府于09月13日周二宣布，对居住在当地的外国人和外派工作人员开展一次检查行动。这是首都省级行政官的一项决定。总督恩戈比拉（Gentinyi Ngobila）想要了解在金沙萨（Kinshasa）的外国人都是谁？他们都在干些什么？

RFI Image Archive / RD Congo : la ville de Kinshasa veut recenser ses étrangers. Ici, vue da place, la gare centrale de Kinshasa, au centre ville, en République démocratique du Congo. (illustration) Wikimedia Commons - Lyongi / RFI Image Archive

本台RFI通讯员卡曼达（Kamanda）发自（Kinshasa）的消息说，这一行动的目的是要鼓励所有在首都金沙萨生活的外国人，按照规定，申请办理居住卡。负责刚果（金）首都的总督恩戈比拉（Gentinyi Ngobila）决定推出的这一措施，适用于所有已满入学年龄的外国人。不过，开始实施的具体日期还没有对外通报。这种应该定期进行的检查，在过去几年里只是偶尔开展。

外国人在金沙萨应为合法居留 -

本台RFI的同一法文报导说，所有外派工作人员，不论男女性别，只要年龄超过6岁，都需拥有合法住所及得到承认的活动。那些不符合规定的人，但拥有一份稳定的工作，则需支付一笔罚款，金额相当于居留卡费用的50%。相反，那些即不符合规定，也无法证明从事某种活动的人，则将面临被驱逐的风险。

RFI Image Archive / RD Congo : vue nocturne de Kinshasa depuis un immeuble du centre-ville. (illustration) MONUSCO - Abel Kavanagh / RFI Image Archive

刚果(金)2023选前的人口普查 -

本台法广RFI在非洲的通讯员指出，亚洲国家和非洲国家的一些公民会非法地在金沙萨和刚果民主共和国的其它地方安顿。了解他们的人数，已被列入到2023年刚果民主共和国下一次选举前人口大普查的范围之内。

RFI Image Archive / RD Congo : la mairie de Kinshasa a annoncé ce mardi 13 septembre, une opération de contrôle des étrangers et des expatriés installés dans la capitale. Ceux qui ne sont pas en règle et qui ne seront pas en mesure de justifier l'exercice d'une activité, risquent l'expulsion. Ici, l'économie informelle en RD Congo. (illustration) © fondationcarmignac / RFI Image Archive

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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