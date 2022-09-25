非洲:几内亚考古几乎仍然空白

RFI采访 / 非洲文化

非洲被认为是人类文明起源的摇篮，尽管存在众多史前遗址，但由于缺乏经费，考古界对这个大洲依然知之甚少。濒临大西洋的西非国家几内亚的情况就是如此。考古研究在这里几乎是一片空白。一名意大利考古学家接受了法广RFI通讯员的采访表示，在非洲的历史人类学研究将有助于找到如何应对当今气候变化这一巨大挑战的线索。这是本台法语«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)近期的采访节目内容之一。

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本台RFI法文网2022年09月14日星期三在法语«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)刊出科纳克里（Conakry）通讯员马蒂亚斯（Matthias Raynal）发自几内亚的一篇采访报导。对考古学家们而言，非洲在整体上依然是一块还有待去认识的大陆。人类文明的摇篮在这里有着大量的史前遗址。但缺乏经费和人手制约了非洲的考古研究。以几内亚为例，这里几乎从未被勘探过。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法广专栏«非洲报导» © FMM - Studio Graphique

这篇法文专栏报导的原标题为：[Guinée: le patrimoine archéologique n'a pas encore livré tous ses secrets]。换作中文可译作：[几内亚:考古遗产尚未吐露其所有秘密]。下面是简介以供分享。

西非考古刚刚开始 -

本台法广RFI«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这篇采访首先介绍说，受访者卢克（Luca）是一名意大利考古学家。他的头埋在了一个装满了小袋的纸盒里。这名考古学家解释说，他正在观察一些石英碎片。在地上，这些碎片看上去像是碎石块。但人们仔细观察后可以发现它们的特征。这是人为加工过的，不是大自然的杰作。

RFI Carte Archive / Guinée-Conakry. 存档地图：几内亚 RFI - L. Mouaoued

意大利考古学家说，他在几内亚遍地都可以找得到石器。他经常被外派前往当地，他勘察过的都是一些受到开矿企业所青睐的遗址。几内亚有可能提供很多信息。人们长期以来忽略了西非，注意力都集中在非洲的北部、南部和东部。如今，才刚刚开始。但需要人们支持这样的努力。

了解历史把握当前 -

本台法广RFI«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这篇报道的最后部分提到，在非洲的历史人类学研究将有助于找到如何应对当今气候变化这一巨大挑战的线索。但重新构筑数千年前某一事件的确切场景，这需要时间和手段。这名意大利考古学家希望在几内亚的众多开矿企业，能够为该国的考古活动提供资金。他也坦承并不了解其给矿业公司提出的保护遗址建议，是否得到了真正的执行。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © RFI

（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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