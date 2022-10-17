中共二十大:当局稳定猪肉价格

RFI采访 / 食品供应

[中共20大]于2022年10月16日星期天在北京开幕前夕，中国为稳定物价，持续地向市场投入了国家的储备猪肉。法国业内人士指出，中国每年缺少500万至600万吨的肉类，其中300万吨是猪肉。法国养猪研究院(IFIP-Institut du Porc)预测，市场需求压力在2022年年底前不会缓和。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)在近期已播出节目中所关注的话题之一。如同世界各地，中国的猪肉在涨价。

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本台RFI法文网2022年10月03日星期一在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand在[中共20大]前的一篇文章。这篇结合多个采访内容形成的报道，介绍当局为了[中共20大]，全力稳定猪肉这种国家战略食物的价格，并为此在数周里不断地释出储备猪肉。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Flambée des prix: la Chine puise dans ses réserves de porc]。换作中文可译为：[价格灼燃：中国从其储备猪肉中汲取]。下面是简介以供分享。

中国食物储备政策远近闻名 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先说，中国的战略食物储备政策远近闻名。猪肉是其中之一，从而中国拥有战略冻猪肉储备以便国家应对不时之需。这一储备的确切数据不易被获知。官方正式数据说，9月份时就投放了20万吨，仅略多于中国一天的猪肉消费量。这显然不足以抑制价格。因此，在09月份的最后一天对外宣布，将继续投放储备猪肉。

RFI Image Archive / Des jeunes cochons dans une ferme chinoise. (illustration) © Giulia Marchi - Bloomberg Creative - Getty Images / RFI Archive

业内人士指出，在临近[中共20大]之际，当局需要显示：国家健康、猪肉供应充足、价格稳定。所以，在市场上投入储备猪肉。这样的情形以前也曾有过。

猪肉行情显示市场供应紧张 -

本台法广RFI经济记者在报道中指出，如同世界各地，中国的猪肉价格在过去几个月里攀升了。中国当前饲料成本飙涨，占每只牲畜价格的60%。这也反应在了猪肉价格上。法国养猪研究院(IFIP-Institut du Porc)的一名经济专家指出，中国的出栏猪在今年夏末时每公斤为4€20，而去年同期则是2€70。法国的一名农产品市场专家认为，中国国家发改委（NDRC）宣布，投发储备猪肉。这是市场供应紧张的一种迹象。这也反应了生产成本提高，供应也受限。这有别于一些相关的声明。

猪肉供应压力年底前难缓和 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇采访报道的最后部分指出，中国在今年上半年采购的不多。与去年相比较，从欧洲进口的肉类大减60%。但中国在结构上仍是采购方，有着人数众多的肉类和奶制品消费者。每年缺少500万至600万吨的肉类，其中300万吨是猪肉。其进口根据内需和政治形势存在周期性。假如中国重启采购，当前的国际猪肉价格就还会攀升。法国养猪研究院(IFIP-Institut du Porc)预测，市场需求压力在今年年底前不会缓和。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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