韩国踩踏事故 : 首尔警察厅等机构被疑失职遭搜查

事故

为了深入调查梨泰院踩踏事故的原因, 韩国警察厅调查人员11月2日突袭搜查首都首尔警察厅和该市龙山警察署等多个机构，这一造成156人丧命的踩踏事故被怀疑与官方失职有关。

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据美联社、韩联社等媒体报导，2日受到韩国警察厅特别强制搜查的包括首尔警察厅、龙山警察署和龙山区政府等8处公共机构。特别搜查本部人员从首尔警察厅等机构取回文件和其他资料。

韩国警察厅11月1日承认，尽管首尔警方在29日当晚踩踏事故发生前几小时便陆续收到至少11次报案电话，被告知梨泰院汉密尔顿饭店附近一条狭窄巷子里挤满万圣节狂欢人潮且正开始失控，但警方却迟迟未采取行动。

这是警方首次就这起事件开展强制搜查，搜查本部计划通过搜查获得的资料进一步调查踩踏事故发生前4个多小时内接到11通报案电话的警员是否尽到职责，以及获知相关情况的各级指挥官和工作人员是否采取了妥当措施等。

搜查本部还将确认万圣节警力投入计划等全面准备情况，并调查事故当天龙山警察署采取的安全管理措施是否得当。预计搜查本部还将调查龙山警察署在万圣节前曾向首尔警察厅要求增配警力却遭到拒绝的疑点。

近几个月韩国放宽COVID-19限制，这场万圣节活动本来就预期会有10万人参加，当地官员和警察现在面临尖锐问题：为什么他们未在这小范围夜生活区进行人群管制或部署足够人员？

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