乌克兰设施受损 首都缺电加剧

俄乌战争 / 基础设施

因基础设施遭俄罗斯攻击，乌克兰的电力紧张日趋加剧。本台法广RFI有多名记者在基辅做现场报导。

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综合本台法广RFI法文网的多则报导，乌克兰电力匮乏的情况日益严峻，首都基辅（Kiev）的生活日趋艰难。据本台法广RFI在基辅通讯员斯蒂芬（Stéphane Siohan）的消息，当局正在研究，疏散城市居民的方案，如果情势继续恶化。法广RFI特派记者阿纳斯塔西娅（Anastasia Becchio） 和鲍里斯（Boris Vichith）发自基辅（Kiev）的消息说，在刚刚过去的周末里，乌克兰全国有近450万居民被断电。

RFI Image Archive / Ukraine : des clients dans un supermarché de Kiev, privé d'électricité. (illustration) REUTERS - GLEB GARANICH / RFI Image Archive

在基辅一家美容院，一名接受采访的女职员告诉本台特派记者，这家店在俄罗斯打击乌克兰基础设施之前就已准备好了发电机组。因为，她的老板是一名格鲁吉亚人，曾在2008年经历过俄罗斯攻打格鲁吉亚的战争。她说，俄罗斯现在打击乌克兰与当年打击格鲁吉亚的手法如出一辙（zhé）。之后，一年半里都有断电发生。另一位名叫阿列克谢（Aleksei）的受访者担心温度骤降。

Nicolas_07.11.2022_jour_Enrobé_UKRAINE_Pénurie_Electricité_Avec_Aleksei_RFI_envoyés_spéciaux 尼古拉

阿列克谢（Aleksei）说：“当没有电时，就没有暖气。因为，大楼的输暖装置没了电力就无法工作。那样，有些冷。当气温降到零下20度后，还是没有电。人们有准备，自己开车去有电的商业中心取暖。”

RFI Image Archive / Ukraine : la situation énergétique se dégrade dans le pays, après les frappes massives russes.(illustration) © AP - Sam Mednick / RFI Image Archive

本台RFI法文报导还说，乌克兰40%的电力基础设施已受损。还有当前供水和排水系统的状况，加大了卫生恶化的风险。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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