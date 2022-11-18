突尼斯组织第18届OIF首脑峰会

国际关系 / 第18届OIF首脑峰会

在北非国家突尼斯（Tunisie），中文也被译作突尼西亚。法语国家及地区国际组织（OIF）即将在本周末举行第18届首脑峰会。周五则是召开部长级会议。在现场的本台法语通讯员发回了对峰会媒体协调人的一段采访录音片段。

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预计为期两天的法语国家及地区国际组织（OIF）第18届首脑峰会即将于周六在突尼斯在杰尔巴岛（île de Djerba）开幕。周五举行的是法语国家及地区国际组织（OIF）第43届部长级会议。预计，秘书长路易丝·穆希基瓦博夫人（Louise Mushikiwabo）今天要出席会议，并做发言。

在杰尔巴岛（île de Djerba）上的法语村（Village de la Francophonie），本台法广RFI通讯员采访到了第18届法语国家和地区国际组织峰会的媒体协调人特拉贝尔西（Mohamed Trabelsi）。这位第18届峰会的发言人在接受本台法广通讯员阿米拉（Amira Souilem）采访时说：“突尼斯想要展现其组织大型活动的能力。所有的这些活动将能够创造一定的活力，在突尼斯的经济层面。尤其是在经历了历时两年疫情期间的困难之后。”

Nicolas Présentiel 2022.11.18 v Tunisie Son journal 18e Sommet Francophonie Son porte- parole

Nicolas Présentiel 2022.11.18 v Francophonie Desk journal à midi 3 Son Tunisie porte-parole de l'événement au micro de RFI Amira SOUILEM

另外，本次峰会还包括一些其它平行活动，尤其是在周日和下周一这两天。其中法语区经济论坛（Forum économique francophone）将聚集法语圈内的商界，其议题围绕经济层面。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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