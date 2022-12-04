战死乌克兰的台籍志愿兵曾圣光在家乡举行告别式

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战死在乌克兰的台籍志愿兵曾圣光的告别仪式周日在花莲举行。

台湾花莲青年曾圣光加入乌克兰志愿军战死沙场，骨灰经台外交部协助上月底由家属带回，星期日在家乡花莲举行告别式。原住民族委员会（简称原民会）追颁阿美族人曾圣光原住民族一等专业奖章，推崇他捍卫民主自由公义。

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据中央社报导，台湾行政院原住民族委员会主委夷将．拔路儿Icyang． Parod当天在参加告别仪式致词说，大部分人都是从媒体知道，花莲人曾圣光是这么勇敢的阿美族人，他到数千里外乌克兰，为捍卫民主、自由、公义，25年的生命因战争而牺牲，追颁原住民族一等专业奖章来纪念这位勇士。

花莲县长徐榛蔚说，曾圣光向来看见大欺小都会挺身而出，是具有正义感、勇敢的有为青年；他在花莲成长，后来到贝里斯完成小学、国中，之后回到花莲读高中，所以中英文都能通，民国102年参加全县英文朗读比赛得到非常好的成绩，因他具备语言能力，所以能到乌克兰前线作战。

徐榛蔚谈道，曾圣光的母亲和妻子前往乌克兰接回骨灰，这是非常悲痛、难过的，他英年早逝，留下遗孀和子女，今天给予家属最深关怀、最大安慰，也希望他安息。

徐榛蔚说，自己是母亲，真心祈愿世界和平、停止残忍无情的战争，不要因为战争失去手足、失去子女或失去父母；在台湾，键盘前后大家有发言权利，但希望告别式过后，能给予家属安心、安定的力量，回复到单纯、平静生活。

2022年俄罗斯全面入侵乌克兰后，25岁的曾圣光6月独自赴欧洲加入乌克兰领土防卫国际战队，9月初加入乌克兰陆军第49独立步枪营。该部队在乌东战线参与了哈尔科夫反攻等任务。

11月2日，曾圣光在乌东战略重镇利曼（Lyman）执行战斗任务时受伤，失血过多丧生，成为首名赴乌克兰参战阵亡的台湾籍志愿兵。

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