土耳其缺天然气资源但有战略

RFI原材 / 地缘政治

土耳其不仅地跨欧亚两大洲，还与非洲也是隔海相望，其地缘优势众所周知。安卡拉现在有一个成为区域天然气枢纽的梦想。这是本台法广（RFI）法文网周四在专栏节目中上网的报导内容之一。土耳其虽然不出天然气，但它想利用其地缘优势，成为天然气领域里的一个重要平台。

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本台RFI法文网2022年12月15日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇报道。土耳其总统埃尔多安（Président Recep Tayyip Erdogan）刚刚为建造一条新的输气管线开了绿灯。这是在召开了一场中西亚三国首脑峰会后所做出的一项决定。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[La Turquie rêve de devenir un carrefour gazier]。换做中文可译作:[土耳其梦想成为一个煤气的十字路口]。下面是简介以供分享。

- 中西亚三国的首脑峰会 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，土耳其、阿塞拜疆（Azerbaïdjan）和土库曼斯坦（Turkménistan）三国首脑已于2022年12月13日本周二和14日周三，举行了一次三方峰会，谈及这一项目。土耳其总统埃尔多安表示，希望建造一条新的输气管，把土库曼斯坦的天然气送往欧洲市场。

RFI Carte : le Turkménistan dispose des 4ᵉˢ réserves prouvées de gaz au monde après la Russie, l’Iran et le Qatar. Son principal client : la Chine. (illustration) 存档地图 / 中亚国家：土库曼斯坦 RFI Carte Archive

- 土库曼斯坦寻找新市场 -

阿塞拜疆现已有一条输气管经土耳其通往欧洲。而地处中亚的土库曼斯坦则是当今世界，继俄罗斯、伊朗和卡塔尔之后，全球天然气探明储量的第四大国。其主要客户依次为中国、俄罗斯和伊朗。不过，土库曼斯坦当局一直在寻求市场多元化。欧盟属于其想要争取的客户目标。

- 地缘政治环境十分有利 -

土耳其地跨亚欧两大洲，地理位置极佳。便于把土库曼斯坦天然气输出到欧洲。自乌克兰遭受俄罗斯攻击以来，埃尔多安总统利用这一契机，想要把土耳其打造成为一个地区的天然气管线枢纽。他甚至还与俄罗斯总统普京就此交换了意见：让土耳其来中转俄罗斯的天然气，以供应包括欧盟国家在内的国际市场。

RFI Image Archive / Recep Tayyip Erdogan a entamé des discussions avec Vladimir Poutine dans l’objectif de faire transiter en Turquie le gaz russe vers les marchés internationaux… y compris vers l’Union européenne. Ici, Russia's President Vladimir Putin, right, and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan shake hands during their meeting on sidelines of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) summit, in Astana, Kazakhstan, Thursday, Oct. 13, 2022. (Illustration) AP - Vyacheslav Prokofyev / RFI Image Archive

- 土耳其也盼以色列加入 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导最后总结指出，安卡拉还希望在土耳其境内，修建一条管道，用于输送以色列海上天然气去欧洲。但以色列对这一想法态度犹豫。如果所有的计划都得以实现，土耳其将能获得重大经济利益。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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