土耳其缺天然气资源但有战略
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土耳其不仅地跨欧亚两大洲，还与非洲也是隔海相望，其地缘优势众所周知。安卡拉现在有一个成为区域天然气枢纽的梦想。这是本台法广（RFI）法文网周四在专栏节目中上网的报导内容之一。土耳其虽然不出天然气，但它想利用其地缘优势，成为天然气领域里的一个重要平台。
本台RFI法文网2022年12月15日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇报道。土耳其总统埃尔多安（Président Recep Tayyip Erdogan）刚刚为建造一条新的输气管线开了绿灯。这是在召开了一场中西亚三国首脑峰会后所做出的一项决定。
本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[La Turquie rêve de devenir un carrefour gazier]。换做中文可译作:[土耳其梦想成为一个煤气的十字路口]。下面是简介以供分享。
- 中西亚三国的首脑峰会 -
本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，土耳其、阿塞拜疆（Azerbaïdjan）和土库曼斯坦（Turkménistan）三国首脑已于2022年12月13日本周二和14日周三，举行了一次三方峰会，谈及这一项目。土耳其总统埃尔多安表示，希望建造一条新的输气管，把土库曼斯坦的天然气送往欧洲市场。
- 土库曼斯坦寻找新市场 -
阿塞拜疆现已有一条输气管经土耳其通往欧洲。而地处中亚的土库曼斯坦则是当今世界，继俄罗斯、伊朗和卡塔尔之后，全球天然气探明储量的第四大国。其主要客户依次为中国、俄罗斯和伊朗。不过，土库曼斯坦当局一直在寻求市场多元化。欧盟属于其想要争取的客户目标。
- 地缘政治环境十分有利 -
土耳其地跨亚欧两大洲，地理位置极佳。便于把土库曼斯坦天然气输出到欧洲。自乌克兰遭受俄罗斯攻击以来，埃尔多安总统利用这一契机，想要把土耳其打造成为一个地区的天然气管线枢纽。他甚至还与俄罗斯总统普京就此交换了意见：让土耳其来中转俄罗斯的天然气，以供应包括欧盟国家在内的国际市场。
- 土耳其也盼以色列加入 -
本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导最后总结指出，安卡拉还希望在土耳其境内，修建一条管道，用于输送以色列海上天然气去欧洲。但以色列对这一想法态度犹豫。如果所有的计划都得以实现，土耳其将能获得重大经济利益。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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