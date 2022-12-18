加拿大想确保关键性矿物自足

RFI原材 / 生态转型

北美国家加拿大揭开了其为致力于生态转型和数字化经济所必需关键矿物的新战略面纱。目标是要简化行政程序，加快批准矿产项目。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在周五上网的最新内容。加拿大想要加速对关键性矿物的开采。国际能源署（IEA）认为，全球对关键性矿物的需求量将在2040年前翻六倍。

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本台RFI法文网2022年12月16日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇报道。加拿大矿业新战略瞄准简化官僚程序，加快批准开采许可。以目前的程序，新矿的投产必须5年到25年。加拿大联邦政府计划合并现行的中央与地方双重审查机制。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Le Canada veut accélérer l'extraction des minéraux critiques]。换做中文可被译作：[加拿大想要加快开采关键性矿物]。下面是简介以供分享。

- 加拿大也采用政策调控 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道指出，为了加快矿业项目进度，吸引投资者，加拿大政府计划予以政策上的鼓励。新战略将设立一种新的税惠措施，可享有30%税收抵免（Crédit d'impôts)。此外，还要建造基础设施，包括公路、铁路和港口以连接矿区。

- 加拿大要保障能源主权 -

加拿大矿业政策新战略，尤其优先考虑生态转型所必需的关键性矿物。这包括锂、石墨、镍、钴、铜和稀土元素。鉴于地下矿藏资源丰富，加拿大采矿将不仅用于满足国内之需，还将供应西方伙伴。

RFI Image Archive / Selon l’Agence internationale de l’énergie, les besoins globaux du secteur de l’énergie en minéraux critiques pourraient être multipliés par six d'ici à 2040. Ici, logo de l'IEA - International Energy Agency. (illustration) © Dr Archive RFI

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导最后指出，加拿大矿业开发新战略旨在就上述矿物，逐步减少对包括中国内的外国的依赖。总部在巴黎的政府间国际组织 - 国际能源署（IEA - International Energy Agency）认为，在能源上，全球对关键性矿物的需求总到2040年时，将翻六倍。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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