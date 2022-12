加拿大想确保关键性矿物自足

RFI Image Archive / Le Canada a dévoilé sa nouvelle stratégie sur les minéraux critiques indispensables à la transition écologique et à l’économie numérique. Le but est de réduire de plus en plus la dépendance aux pays étrangers, dont la Chine qui produit la majorité de ces minerais. Ici, Fonderie de nickel, Thompson, Manitoba, Canada. (illustration)

© Getty Images - Paul Souders / RFI Image Archive