食糖:印度和巴西影响短期行情

RFI原材 / 民生农业

在食糖市场上，当前价格正处于自2017年以来的最高水平。主要原因之一是印度的产量不如预期。还有巴西甘蔗的收成情况暂时是一个未知数。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在2022年圣诞节之前上网的最新内容之一。市场上的食糖供应，在短期内可能会受到生产乙醇燃料（乙醇燃料）之需的影响。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年12月22日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇报导。内容有关当前国际市场上，食糖不仅价格正处于2017年以来的最高位，而且在短期供应上还存在未知数。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Sucre : un.approvisionnement à court terme très incertain]。换做中文可被译作：[食糖：一种短期的供应十分不确定]。下面是简介以供分享。

- 印度大幅减少食糖出口许可 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道指出，在食糖行业，2022年底的最大失望为：印度产量不如预期，出口量也将减少。印度去年出口了1100万吨，而今年暂时只批出了600万吨的出口许可。

RFI Image Archive / Sucre : l’Inde ne produira pas autant que prévu et exportera donc moins aussi. Ici, des travailleurs portent des cannes à sucre à Modinagar, dans la région de l'Uttar Pradesh, en Inde. (illustration) Getty Images - Prashanth Vishwanathan / RFI Image Archive

标准普尔全球评级（S&P Global Ratings）认为，就算新的配额将在2023年元月被释出，也只能供应全球市场略超800万吨。

- 食糖产量全球盈余不如预期 -

有分析认为，这就意味了不能指望全球盈余达到300万吨，而是170万吨。而且，这还需考量到巴西的数据。今年的情况可能不如过去几年那么好。由于在投入上的价格，以及对生物燃料乙醇的需求，巴西甘蔗那怕只是提高1%到2%的比率用于生物燃料的生产，就能让食糖产量的全球盈余消失，甚至带来逆差。

RFI Image Archive / Sucre : 1% ou 2% de plus de canne brésilienne allouée à la fabrication d’éthanol peut faire disparaitre le surplus mondial de sucre, voire à entrainer un déficit. Ici, un champ de canne à sucre dans une ferme de Piracicaba, au Brésil. (illustration) Getty - Bloomberg - Paulo Fridman / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导最后指出，欧洲市场上的压力加剧。最新数据显示，法国的白糖在2022年10月份每吨价格同比高出了34%。这反映了产生成本和工业加工成本的提高。精糖现货价格每吨1000欧元的高位，反应了市场上的供应不足。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

. Fin .

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅