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食糖:印度和巴西影响短期行情

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RFI Image Archive / Sucre: un approvisionnement à court terme très incertain. Sur le marché du sucre, les prix sont au plus haut depuis 2017. En cause, des nouvelles d’Inde qui ne sont pas aussi bonnes qu’attendues. (illustration) 存档图片 / 食糖:印度和巴西影响短期行情
RFI Image Archive / Sucre: un approvisionnement à court terme très incertain. Sur le marché du sucre, les prix sont au plus haut depuis 2017. En cause, des nouvelles d’Inde qui ne sont pas aussi bonnes qu’attendues. (illustration) 存档图片 / 食糖:印度和巴西影响短期行情 © Getty - Volanthevist / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
8 分钟

在食糖市场上，当前价格正处于自2017年以来的最高水平。主要原因之一是印度的产量不如预期。还有巴西甘蔗的收成情况暂时是一个未知数。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在2022年圣诞节之前上网的最新内容之一。市场上的食糖供应，在短期内可能会受到生产乙醇燃料（乙醇燃料）之需的影响。

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本台RFI法文网2022年12月22日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇报导。内容有关当前国际市场上，食糖不仅价格正处于2017年以来的最高位，而且在短期供应上还存在未知数。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Sucre : un.approvisionnement à court terme très incertain]。换做中文可被译作：[食糖：一种短期的供应十分不确定]。下面是简介以供分享。

- 印度大幅减少食糖出口许可 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道指出，在食糖行业，2022年底的最大失望为：印度产量不如预期，出口量也将减少。印度去年出口了1100万吨，而今年暂时只批出了600万吨的出口许可。

Image RFI Archive - Sucre - Inde
RFI Image Archive / Sucre : l’Inde ne produira pas autant que prévu et exportera donc moins aussi. Ici, des travailleurs portent des cannes à sucre à Modinagar, dans la région de l'Uttar Pradesh, en Inde. (illustration) Getty Images - Prashanth Vishwanathan / RFI Image Archive

标准普尔全球评级（S&P Global Ratings）认为，就算新的配额将在2023年元月被释出，也只能供应全球市场略超800万吨。

- 食糖产量全球盈余不如预期 -

有分析认为，这就意味了不能指望全球盈余达到300万吨，而是170万吨。而且，这还需考量到巴西的数据。今年的情况可能不如过去几年那么好。由于在投入上的价格，以及对生物燃料乙醇的需求，巴西甘蔗那怕只是提高1%到2%的比率用于生物燃料的生产，就能让食糖产量的全球盈余消失，甚至带来逆差。

Image RFI - Sucre - Brésil
RFI Image Archive / Sucre : 1% ou 2% de plus de canne brésilienne allouée à la fabrication d’éthanol peut faire disparaitre le surplus mondial de sucre, voire à entrainer un déficit. Ici, un champ de canne à sucre dans une ferme de Piracicaba, au Brésil. (illustration) Getty - Bloomberg - Paulo Fridman / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导最后指出，欧洲市场上的压力加剧。最新数据显示，法国的白糖在2022年10月份每吨价格同比高出了34%。这反映了产生成本和工业加工成本的提高。精糖现货价格每吨1000欧元的高位，反应了市场上的供应不足。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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