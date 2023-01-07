马达加斯加:UNICEF揭露丑闻

非洲社会 / 儿童成长

印度洋上的非洲岛国马达加斯加宣布，启动调查联合国儿童基金会（Unicef）援款遭挪用一事。联合国方面指，涉案金额为62万欧元，是2014年至2019年的援款。如果置之不理，将会妨碍享有新的金援。马达加斯加总统现已介入，当局展开反贪调查。

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本台法广（RFI）法文网2023年01月07日星期六报道，联合国儿童基金会（Unicef）依照2019年时对几个公共实体的一次审计结论，向马达加斯加当局了解62万欧元的去处。这笔资金属于联合国机构拨给马达加斯加用于应对营养不良、改善用水和教育的援助款。

- 马达加斯加现政府调查联合国援款遭挪用 -

据本台法广（RFI）通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）发自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息，马达加斯加政府的内阁会议发表了一份声明，使得外界得以了解到这笔由联合国儿童基金会（Unicef）在2014年至2019年授予马达加斯加多个部门的援款。马达加斯加当局宣布对此展开调查，并以定性为“挪用公款”。已知有些花费未经商定，联合国儿童基金会（Unicef）要求予以偿还。

- 马达加斯加现总统亲自部署加快调查进度 -

马达加斯加总统安德里·拉乔利纳（Andry Rajoelina）已下令对相关部门展开调查，并将结论提交一个独立的反贪办公室。联合国机构多年来一直在要求马达加斯加方面偿还这笔钱。如今，该国总统亲自介入以加快程序，受到称赞。联合国儿童基金会（Unicef）已表示，有支持马达加斯加现政府的意愿。

RFI Carte Archive : Madagascar. 存档地图：印度洋中的非洲大岛：马达加斯加 RFI/L Mouaoued

本台广（RFI）法文网周六刊出的这篇消息最后提到，联合国儿童基金会（Unicef）驻马达加斯加的前任代表在2021年离任时曾表示，如此情形将可能妨碍该国享有新的金援。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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