欧洲风能取得进展但障碍不少

RFI生态 / 能源转型

在天然气危机的背景下，欧洲于2022年成功地把其风力发电场扩大了三分之一。这一进展令人感到鼓舞，但工业界认为仍然不足。有众多障碍放缓了这种可再生能源的飞跃发展。这是本台法广(RFI)法语«今日经济»专栏(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)在周四上网的最近关注内容。这包括欧洲风能工业遭遇来自中国的竞争。

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本台RFI法文网2023年01月12日星期四在法语«今日经济»专栏(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)刊出记者多米尼克（Dominique Baillard）的一篇最新报道，介绍欧洲风力工业在2022年取得令人感到鼓舞的发展，但业内认为仍然不足。有很多障碍造成这种可再生能源的飞跃被减速。

RFI Graphique Archive / Chronique "Aujourd'hui l'économie" 法广专栏 «今日经济» © Studio Graphique FMM

这篇报导的法文原标题为：[L’industrie éolienne soumise à des vents contraires]。换作中文可译作：[风力工业处于逆风下]。下面是简介以供分享。

- 欧洲风力发电现状让业界失望 -

本台法广RFI«今日经济»专栏(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)的这篇报道首先介绍说，在法德两国为弥补俄罗斯天然气缺口而重新启用燃煤发电厂之际，风力发电功率增加15吉瓦（Gigawatt）很好地回应了需求的增长，可满足1000万户家庭之需。但欧盟27国如果要满足[巴黎协定]（Accord de Paris）所确立的、风力发电功率超500吉瓦的目标，则需在2030年之前每年建造至少两倍以上的风力发电场。

RFI Image / Europe - Développement Durable : la plupart des nouvelles fermes éoliennes achevées en 2022 sont terrestres. Ici, un parc éolien. (illustration) Pierre René-Worms/RFI

欧洲风能业内人士对现状感到失望，由于没有足够的订单，他们的经营活动在放缓。

- 欧洲风力发电项目受程序制约 -

同一报道认为，欧洲复杂的行政程序限制了风力工业的发展。欧洲现有很多风力发电场工地仍有待批准后下订单。而审批的期限有可能需要十年。这些项目不仅面临复杂的行政程序，还有反对者上诉的司法程序。在法国，有三分之二的风能项目对提交司法仲裁，尤其是针对新的陆上风电场项目。而2022年竣工的大多数风力发电场是陆上项目。

RFI Image Archive / Europe - Développement Durable : Combinés à l'énergie éolienne, les panneaux photovoltaïques devraient permettre à l'île de Tilos d'assurer sa production d'électricité. (illustration) © RFI / Charlotte Stiévenard

欧洲风能业内人士建议，可以首先翻新现有的风力发电场。通过对涡轮机的更新换代，来提高发电功率、避免程序上的障碍。

- 欧洲风力发电项目遇经济瓶颈 -

风能项目当前遭到经济状况的抑制。原材料价格高涨、发货困难、成本已上升了40%。由于通货膨胀，一些项目被迫放弃。工业界也不得不裁员。俄罗斯发动战争所导致的能源危机为可再生能源的飞跃提供了合法性。而最终却对风能尤其不利。因为，这打乱了电力市场的纸牌。政府加大对获利能源公司的征税，以补贴其它企业和家庭。为捍卫购买力所通过的紧急政策吓跑了想要维护利润的投资人。

- 欧洲风力工业遭中国竞争压力 -

本台法广RFI«今日经济»专栏(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)的这篇报导最后指出，2022年秋季，一家中国获得了英国威尔士附近凯尔特海的一个海上风电大合同。

RFI Image Archive / Europe : l’industrie éolienne est aussi sous la pression de la concurrence chinoise. L'automne 2022, une société chinoise a remporté un gros contrat au Royaume-Uni en mer Celtique, au large du pays de Galles. Ici, le parc éolien offshore de Walney Extension au large des côtes de Blackpool, en Grande-Bretagne, le 5 septembre 2018. (illustration) REUTERS Photo - Phil Noble / RFI Image Archive

业内如今寻求类似美国[通货膨胀法]（Inflation Act）那样的政策刺激。由于经济环境的不确定性，他们预计要度过艰难的一年。尽管，这个工业当前处于艰苦时期，但还没有威胁到其生存。因为，长期而言仍然是有利的。风力仍然是发展最快的可再生能源。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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