刚果(金)教堂遇袭案死伤攀升

非洲社会 / 暴力事件

在非洲刚果民主共和国东部北基伍省（Nord-Kivu）的贝尼地区（Beni），当地一座基督教堂于周日遭受炸弹的攻击，伤亡惨重。最新消息说，死伤人数都在增加。有三十来名重伤员急需送往75公里外的红十字会医院接受抢救。当地的一名基督教牧师接受了本台法广（RFI）非洲组记者的采访。

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RFI Image Archive / RD Congo : dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu. 存档地图 / 刚果（金）:北基伍省的贝尼地区。 AFP Carte / RFI Image Archive

综合本台法广（RFI）法文网在2023年01月16日星期一做过更新的两则报导，刚果（金）东部北基伍省（Nord-Kivu）的边境小镇卡辛迪（Kasindi）距离乌干达不远。当地的一座基督教堂在周日遭受炸弹的攻击。死伤人数现已攀升。到本文截稿时，至少有10多死亡，60多人受伤，其中有儿童。现在的当务之急是要抢救重伤员。

RFI Image Archive / RD Congo : vue de la route reliant Béni à Kasindi, ville-frontière avec l'Ouganda. Ici, un panneau d'affichage de la route Béni-Kasindi en RDC. (illustration) © RFI / Coralie Pierret

当地的民间人士表示，有三十来人急需送往75公里外的大城市贝尼（Beni）就医。刚果（金）军方出动了多辆救护车，但这段距离的路程需要大约两个小时。

- 爆炸现场的画面惨不忍睹-

本台法广（RFI）通讯员帕斯卡尔（Pascal Mulegwa）于巴黎时间周一清晨发自金沙萨的消息说，多位证人说，炸弹在周日被引爆时，教堂内的礼拜刚刚结束。所流出的图像画面中可以看到，两名儿童没有生气地躺在地上。有些信徒已经离开了人世，他们的肢体在爆炸中被撕裂了。惨不忍睹的画面上还可以看到一些缺手断腿的伤员，被送往卫生站。

- 刚果(金)军方结论指恐袭-

在爆炸现场，安全人员已设置了警戒线，并很快就抓到了一名肯尼亚籍的嫌疑犯。军方迅速做出结论，说是民主同盟军（ADF）发起了一次恐怖袭击。这是针对刚果（金）和乌干达两国军方围剿盘踞当地民兵组织的一次报复行动。

- 遇袭地区的民众不知所措-

刚果（金）基督教会的法人代表现已下达指示，为死难者做三天祷告。他还要求政府宣布举国哀悼。

Desk Nicolas 160123 soir _RD Congo - Attentat contre l'église, bilan alourdi avec un extrait du son d'un pasteur au micro de RFI afrique C02

Desk Nicolas 160123 soir _RD Congo - Attentat contre l'église, bilan allourdi extrait C02 尼古拉

另外，贝尼（Beni）地区公民社会的名誉主席也是一名牧师。他在接受本台法广（RFI）法语记者采访时表示，在周日的袭击事件之后，当地民众而今处于惊恐之中。这位牧师说，卡辛迪（Kasindi）及其周边，此前一直相对平静。与临近的其它居民点相比较，没有遭到过袭击。。。如今，民众不知所措。人们对军队，乃至对刚果（金）政府的信心在减弱。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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