尼日尔:萨赫勒安全与发展会议

非洲社会/地区安全

西非内陆国尼日尔于本周四召开萨赫勒地区（Sahel）安全问题高层会议，商讨如何打击恐怖主义。有10多个国家的高官予会。

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据本台法广（RFI）法文网2023年01月20日星期五的报导，尼日尔首都尼亚美（Niamey）自01月19日周四起，成为了一场区域高层会议的舞台，旨在评估萨赫勒地区（Sahel）的安全战略，以更好地打击恐怖主义的。

- 尼日尔召集区域安全会议 -

本台法广（RFI）通讯员穆萨（Moussa Kaka）发自尼亚美（Niamey）的消息说，这次高层级的区域安全会议由尼日尔前总统伊素福（Mahamadou ISSOUFOU）召集。

RFI Image Archive / Afrique : Mahamadou Issoufou, l'ex-président du Niger (illustration) © RFI Image Archive

与会人士包括萨赫勒地区（Sahel）多国的军事和安全高官。在召开闭门会议期间，50多名与会者一致认同，萨赫勒地区现已成为了各种犯罪、违法活动和极端暴力的中心。一名予会的塞内加尔高衔将领透露，萨赫勒地区的安全危机动摇了此前的秩序与平衡。这就与会者所要讨论的，主要就是安全问题。

- 予会官员来自十多个国家 -

本台法广（RFI）法文报导指出，尼亚美作为这次会议的组办方，成功地集结了相关各方。有16个国家的高官予会。其中有阿尔及利亚、几内亚比绍、塞内加尔和乍得。会议召集人、尼日尔前总统伊素福（Mahamadou ISSOUFOU）指出，对手不是常规敌人，所有国家都需要了解敌方的优势与弱点。预计本次会议之后，地区合作将会重现活力。

RFI Carte Archive / La Mauritanie, l'Algérie et le Mali constituent le pivot de la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. (illustration) RFI Carte

另有消息报导说，出席本次区域安全讨论会议的非洲萨赫勒地区（Sahel）高层人士还有卢旺达、马里和加纳的代表。而会期则预计至少是两天。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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