土豆:欧洲当前市场供不应求

RFI原材 / 粮食供应

土豆（pomme de terre）中文也被译作马铃薯。法国是这种粮食作物的全球第一大出口国。在欧洲，鉴于薯条(frite)和炸薯片(chips)生产商看好市场前景，增加投资。这也带来对土豆需求的增加，但同样也造成市场供应紧张。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周发布上网的最新内容之一。由于生产成本暴涨，欧洲马铃薯种植者原本就已压力大增，如今则面临一个挑战。

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本台法广（RFI）法文网2023年01月16日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出记者Marie-Pierre Olphand的报道。薯条(frite)和炸薯片(chips)的生产业者不断增大对欧洲的投资，带来对马铃薯需求的增长。为了满足欧洲工业的需求，未来两年对马铃薯的需求量会每年增加100多万吨。当前形势对这种农产品的种植者带来挑战。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La pomme de terre européenne sous pression]。换做中文可被译作：[欧洲土豆有压力 ]。下面是简介以供分享。

- 欧洲土豆因食品加工业之需出现供应紧张 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道介绍说，在欧洲，2024年前不仅将有新的薯条(frite)和炸薯片(chips)生产工厂要落成，还有一些老工厂扩增新的生产线。这些新产能都需要生产原料。加上欧洲之外的需求，对马铃薯的需要只会增加。就此，荷兰马铃薯供应商Nedato表示，这一造成下一季度的合同价格出现波动。

RFI Image Archive / Matières Premières : la pomme de terre européenne sous pression. La France est le premier exportateur mondial de pommes de terre. (illustration) Getty Images - Â© Rolland Paillat / RFI Image Archive

在此大背景下，法兰西马铃薯种植者全国联盟（UNPT-Union Nationale des producteurs de Pommes de Terre）提醒当局注意，2022年的法国产量已下跌了12%，如今必须满足需求，保持种植面积和收益。而农业生产者不仅其成本增加了30%，还面临缺水问题。在经历了上一个夏季的干旱之后，灌溉确实成了一种后顾之忧。

- 法国寻求维持全球土豆出口第一大国地位 -

薯条(frite)和炸薯片(chips)产业需求大增，将可能会打乱原先的土地用途。因为，种植新鲜马铃薯的要求很高。而当前的合同价格对某些种植者而言具有吸引力。但暂不论种植的产品品质，2023年的能源挑战依旧。本钱已翻了4倍到5倍。而土豆的种植，温度要求是在4度到8度之间。

RFI Image / Agriculture : la pomme de terre est un aliment de base dans de nombreux pays, dont la France. Sa tubercule est entreposée entre 4 et 8 degrés. Ici, Pomme de terre pourpre. (illustration) RFI - Danielle Birck

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，在经历了一个不正常的2022年之后，土豆种植者们等待在价格上更加有利可图。按照他们的说法，这只是为了能够继续生产。对法国而言，关键还要保持住全球土豆出口第一大国的地位。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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