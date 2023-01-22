非洲:2023年经济增长预估4%

RFI非洲 /经济展望

非洲2023年全年整体经济增长有望稳定在4%左右。这是非洲开发银行（BAD）于本周对外发布的一种预测。不过，金融数据显示，2022年非洲大陆的通货膨胀也已创下新高，为13.8%。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法文网报道，非洲开发银行（BAD）本周发布了一份题为[非洲宏观经济强力与展望]（Performance et perspectives macroéconomiques de l’Afrique）的报告，强调非洲大陆的弹性，鼓励投资基础设施和社会项目。

- 非洲2023年经济增长应可保持稳定 -

本台法广RFI通讯员比内塔（Bineta Diagne）2023年01月21日星期六发自阿比让（Abidjan）的消息首先以设问形式报道说，对非洲大陆而言，今年的经济增长预测如何？受乌克兰战争和Covid-19疫情影响，如果说非洲经济在2022年出现放缓，那2023年的经济增长则应保持稳定。这是非洲开发银行（BAD）的分析。

RFI Image Archive / Afrique : dans son rapport intitulé « Performance et perspectives macroéconomiques de l’Afrique » publié, jeudi 19 janvier 2023, BAD met l’accent sur la « résilience » du continent, tout en encourageant les investissements dans les infrastructures et les programmes sociaux. Ici, M. Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement (BAD). (illustration) AfDB / RFI Image Archive

非洲发展银行（BAD）认为，2023年至2024年年度里，非洲经济增长可以稳定在4%左右。但2022年的通货膨胀创下新高，为13.8%。还有，这些统计数据的背后还隐藏了差异。津巴布韦的通货膨胀率很高，从2021年的98.5%飙升至2022年的285%。总体而言，粮食和能源价格攀升，加剧了脆弱群体的不稳定，把近1500万人推进极端贫困之列。

- 非洲经济学家提议应加强非洲内通商 -

非洲开发银行（BAD）建议采取大胆的措施，结合货币、税收和结构性的政策。非洲开发银行（BAD）的首席经济学家认为，必须强化非洲区内的通商。非洲开发银行（BAD）还鼓励经济决策人发展其自身的工业政策，以应对市场变化，同时制定社会保障方案。

RFI Image Archive / Afrique finance : le bâtiment de la BAD, la Banque africaine de développement, à Abidjan. (illustration) RFI / Matthieu Millecamps

据介绍，非洲开发银行（BAD）是一家地区性国际开发银行，总部位于科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

.Fin.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅