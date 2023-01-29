刚果(布)禁出口原木以振就业

RFI采访 / 非洲经济

位于非洲中部的刚果共和国（Congo-Brazzaville）地处刚果盆地，这里是仅次于亚马孙河盆地的世界第二大热带雨林。为了保护就业，布拉柴维尔决定从2023年01月01日开始执行2000年出台的原木出口禁令。这是本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)在本周五上网的最新话题。刚果（布）负责林业经济的女部长在接受本台法广（RFI）通讯员采访中表示，布拉柴维尔打算设立两个专门致力于木材加工的经济特区（ZES）以创造就业。

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本台法广（RFI）网站于2023年01月27日星期五在法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)刊出刚果共和国首都通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）的采访，介绍布拉柴维尔（Brazzaville）当局决定，从2023年01月01日开始执行2000年通过的一项原木出口禁令。为了创造就业，从今往后，原木必须在当地加工。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

这个采访报道的法文原标题为：[Le Congo-Brazzaville met fin à l’exportation du bois en grume produit sur son territoire]。换作中文可译作[刚果(布)终结其境内的原木出口]。下面是简介以供分享。

- 刚果（布）当局对禁令开始执行感到满意 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先介绍说，刚果共和国当局执行原木出口禁令的决定并非毫无后果。非政府组织自问布拉柴维尔当局是否已经做好了这样的准备。该国负责林业经济的女部长在其宽敞的部长办公室里向本台法广（RFI）通讯员表示，对这一禁令开始实施，感到满意。

RFI Carte Archive / Congo Brazzaville : l'autorité entend créer deux zones économiques spéciales dédiées à la transformation du bois, à Ouesso au nord et à Pointe-Noire sur la côte Atlantique Sud. Ici, une carte indiquée Brazzaville, la capitale et la ville côtière de Pointe-Noire. (illustration) RFI / Emilie Camjusan

这位女部长坐在一张长沙发里。她说，刚果（布）的所有森林开发合作伙伴都至少已有15年到20年的历史，有的甚至40年。当局现在希望他们理解，布拉柴维尔的政策方向是要推动原木在刚果境内加工。她特别提到了技术转让，而不是在外面加工。。刚果共和国现在想其原材料应是在国内加工。

- 刚果（布）当局打算要成立两个经济特区 -

这位女部长还解释说，刚果（布）政府当前的改革有两大意义：一是禁止原木出口，以推动在国内创建加工单位。二是分享产品，国家作为原木的所有者与管理林区的特许公司分享原木，纳入设立在特别经济区（ZES）内的购买中心或市场。分享的比率则仍有待确定。

RFI Image Archive / Congo - Brazzaville : le Congo entend créer deux zones économiques spéciales dédiées à la transformation du bois, à Ouesso au nord et à Pointe-Noire sur la côte Atlantique Sud. Ici, parmi les grands travaux réalisés à Ouesso, le siège de la Banque centrale des Etats d'Afrique centrale, l'avenue Marien Ngouabi ou encore l'aéroport Denis Sassou Nguesso.（illustration) RFI Image Archive

参照邻国加蓬的经验，刚果共和国打算成立两个经济特区，专门致力于木材加工。一处位于北部的韦索（Ouesso），另一处则是位于该国经济中心，濒临南大西洋的黑角港（Pointe-Noire）。

RFI Image Archive / Congo Brazzaville : le port de Pointe-Noire est la principale porte de sortie du bois congolais. En 2022, 415 000 mètres cubes de grumes sont passés par là. Ici, une vue du Port Autonome de Pointe-Noire. (illustration) PAPN / RFI Image Archive

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道在最后部分提到，黑角港（Pointe-Noire）是刚果（布）木材出口的一个重要地点。黑角港港务局（PAPN -Port autonome de Pointe Noire）的总经理Séraphin Balhat表示，该港出口的原木数量在去年（2022年）达到了41万5千立方米。此外，刚果共和国北部的原木是通过喀麦隆的杜阿拉港（Douala）出口。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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