卡塔尔加入开发黎巴嫩天然气

RFI原材 / 碳氢资源

欧洲能源大企业准备在临近以色列的黎巴嫩南部水域开发天然气。在俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克集团（Novatek）于2022年退出这一项目后，海湾国家卡塔尔现已正式加盟这一项目。签字仪式已于周日在贝鲁特举行。黎巴嫩期待这一项目取得成功，以缓解其当前严重的经济危机。

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据本台RFI法文网报导，黎巴嫩南部水域的天然气开发项目终于即将启动。卡塔尔已于2023年01月29日星期天加盟到这个在靠近以色列水域开发天然气的国际财团。其中法国道达尔能源集团（TotalEnergies）和意大利国家碳化氢公司埃尼集团（ENI）各占35%。

RFI Carte Archive / Les territoires maritimes libanais et israéliens et les zones litigieuses. (illustration) Infographie FMM

卡塔尔取代于去年（2022年）退出这一项目的俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克集团（Novatek）。卡塔尔将把握余下的30%。

- 卡塔尔取代俄罗斯得到正面反应 -

本台法文网的同一报导提到，有能源专家认为，卡塔尔的参与不仅给这个项目带来了金融支持，尤其还构成一种政治保障。这是鉴于卡塔尔和西方国家之间，甚至是和以色列之间的已有关系。

RFI Image Archive / Le ministre des Affaires énergétiques du Qatar et président-directeur général de QatarEnergy Saad Sherida al-Kaabi (g), prend la parole devant le PDG de la multinationale pétrolière et gazière italienne ENI Claudio Descalzi, le ministre libanais de l'Énergie par intérim Walid Fayad et le PDG de Total Energies Patrick Pouyanne, lors d'une cérémonie de signature conjointe pour l'exploration gazière offshore dans la capitale Beyrouth, le 29 janvier 2023. AFP - ANWAR AMRO / RFI Image Archive

勘探将有可能是从有潜力的卡纳（Cana）开始，这里有一部分位于以色列水域。在美国的长期调停下，依照和黎巴嫩在去年所达成的协议，以色列将能够获得金融补偿。

- 黎巴嫩盼能够早日走出经济危机 -

本台RFI法文网的这一报导最后引述法国道达尔能源集团（TotalEnergies）方面的观点，勘探程序应该可以在一年左右后结束。一旦发现天然气，将可以给正处于严重经济危机中的黎巴嫩带来一丝希望。至于启动生产，则仍需要等待多年。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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