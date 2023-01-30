RFI原材 / 碳氢资源
卡塔尔加入开发黎巴嫩天然气
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欧洲能源大企业准备在临近以色列的黎巴嫩南部水域开发天然气。在俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克集团（Novatek）于2022年退出这一项目后，海湾国家卡塔尔现已正式加盟这一项目。签字仪式已于周日在贝鲁特举行。黎巴嫩期待这一项目取得成功，以缓解其当前严重的经济危机。
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据本台RFI法文网报导，黎巴嫩南部水域的天然气开发项目终于即将启动。卡塔尔已于2023年01月29日星期天加盟到这个在靠近以色列水域开发天然气的国际财团。其中法国道达尔能源集团（TotalEnergies）和意大利国家碳化氢公司埃尼集团（ENI）各占35%。
卡塔尔取代于去年（2022年）退出这一项目的俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克集团（Novatek）。卡塔尔将把握余下的30%。
- 卡塔尔取代俄罗斯得到正面反应 -
本台法文网的同一报导提到，有能源专家认为，卡塔尔的参与不仅给这个项目带来了金融支持，尤其还构成一种政治保障。这是鉴于卡塔尔和西方国家之间，甚至是和以色列之间的已有关系。
勘探将有可能是从有潜力的卡纳（Cana）开始，这里有一部分位于以色列水域。在美国的长期调停下，依照和黎巴嫩在去年所达成的协议，以色列将能够获得金融补偿。
- 黎巴嫩盼能够早日走出经济危机 -
本台RFI法文网的这一报导最后引述法国道达尔能源集团（TotalEnergies）方面的观点，勘探程序应该可以在一年左右后结束。一旦发现天然气，将可以给正处于严重经济危机中的黎巴嫩带来一丝希望。至于启动生产，则仍需要等待多年。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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