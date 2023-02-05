医学:非洲又发现神秘新疾病？

非洲社会 / 公共健康

西非国家科特迪瓦也被译作象牙海岸。在该国中部地区距离布瓦凱（Bouaké）不到10公里的一座村庄发现了一种神秘的新疾病。已知有20人死亡，其中18人为年龄不到8岁的儿童，另两名死者是妇女。此外，还有三十来名患者被送入医院的急诊室。所有患者都表现出了相同的症状。有消息说，部分人的死因可能有关除草剂。

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据本台法广（RFI）法文网报导，在科特迪瓦中部布瓦凱（Bouaké）附近的Kpo-Kahankro村庄发现一种神秘疾病。自2022年12月份以来，已知有20人死亡，其中18名儿童。他们的死因目前还没有解释。依照科特迪瓦卫生部的描述，这是一种神秘的疾病，尤其会感染儿童。

RFI Carte Archive / Afrique : Côte d'ivoire. 存档地图 / 非洲国家：科特迪瓦，也被译作象牙海岸。 RFI / Latifa Mouaoued

本台法广（RFI）通讯员法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）于2023年02月04日星期六午夜前发自西非国家科特迪瓦经济中心阿比让（Abdjan）的消息说，90%的死者尚未成年。这18名儿童的年龄分别在1岁至8岁之间。他们的村庄距离布瓦凱（Bouaké）7公里。有两名妇女也已去世。所有患者的症状相同：抽搐和上吐下泻。另外还有三十来名同样的患者，被布瓦凱大学附属医院 (CHU-Centre Hospitalier Universitaire ) 的急诊室接收。

- 卫生当局表示情况已在控制中 -

科特迪瓦卫生部长于本周二曾前往医院探访。他表示，当前情况已在控制之中。官方还表示，传染病学和流行病学的专家们，及医疗队都已赶往发病地点，以期确定疫情病因。国立公共卫生研究院（INPH-Institut National de l’Hygiène Publique ）也展开了调查，目前尚未有结论。

RFI Image Archive / Côte d'ivoire : une «mystérieuse maladie» fauche 20 personnes dont 18 enfants près de Bouaké. Ici, une artère commerçante de Bouaké. (illustration) RFI/Pierre Pinto

- 部分患者死因有可能是除草剂 -

本台RFI法语通讯员在这一报导的最后部分里指出，较知情的消息人士透露，多宗死亡案例的肇因可能是除草剂。科特迪瓦卫生部有可能会在下周三就此向媒体做通报。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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