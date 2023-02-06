天主教宗方济各宣布将访法国

非洲宗教 / 天主教会

RFI Image / VATICAN: Pape François a terminé le dimanche 05/02/2023 son pèlerinage œcuménique pour la paix en Afrique. (illustration) 梵蒂冈：教宗于2023年02月05日星期天结束对非洲的普世和平朝圣之旅。

梵蒂冈天主教教宗方济各（Pape François / Papa Francisco）周日结束对非洲的和平之旅。他在返航专机上宣布将在2023年年内赴法国马赛访问。在南苏丹，该国独立智库的一名专家接受了本台法广（RFI）在朱巴特派记者的采访。

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梵蒂冈天主教廷第266任教宗方济各（Pape François / Papa Francisco）在结束对非洲的普世和平朝圣之旅（pèlerinage oecuménique pour la paix）后，已于星期天（2023年02月05日）返回罗马。

- 天主教教宗方济各宣布将访问法国马赛 -

据法兰西24小时频道（France 24）的最新报导，在自南苏丹首都朱巴（Juba）返回的空客（Airbus）专机上，方济各教宗召开了一次新闻发布会，宣布将在2023年的下半年访问法国南部城市马赛。

RFI Image Archive / Afrique : Juba, capitale du Soudan du Sud, à l'occasion de la visite du pape François entre le 3 et le 5 février 2023. (illustration) © Irmã Elisabete Almendra / RFI Image Archive

罗马教廷方面的消息说，对法国马赛的访问行程的日期预计将在2023年09月23日星期六前后。

- 南苏丹智库学者接受本台特派记者采访 -

在教宗于昨天2023年02月05日星期天离开非洲之前，本台法广（RFI）特派记者弗洛朗丝（Florence Miettaux）自南苏丹首都朱巴（Juba）发回了许多采访录音片段。

RFI Image / Afrique : le pape François a martelé son appel à la paix et à la réconciliation, , il ne s’agit pas d’attendre passivement «une intervention divine». Ici, au Stade des Martyrs à Kinshasa, en RDC, environ 65 000 jeunes accueillent le message de paix du pape François. le jeudi 02 février 2023. (illustration) © Véronique Gaymard/RFI

其中，南苏丹的独立智库苏德研究所（Sudd Institute）的创始人乔克（Jok Madut Jok）在采访中解释说，天主教宗在非洲呼吁和平，呼吁和解，不是指被动地等待神的干预。他觉得，宗教首脑们邀请南苏丹民众做出行动。他建议教会要面向民众，反对战争，帮助人们应对当前政治和经济局面。教会应该为民众的声音被听到创造条件。

- 86岁高龄的教宗还有其它和平之旅计划 -

法兰西24小时频道（France 24）的报导还说，86岁高龄的教宗方济各（Pape François / Papa Francisco）周日在其自非洲返回的专机上提到，在法国马赛之后，他还有计划要走访蒙古、乌克兰首都基辅、俄罗斯首都莫斯科。明年2024年则预计将前往印度。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~.Fin.~

RFI - 天主教教宗方济各完成在非洲的普世和平朝圣之旅后宣布，计划2023年9月访问法国马赛

SOUDAN DU SUD _Enrobé Demande de production 2023.02.06 Nicolas Desk 1 midi Afrique fin de la visite du Pape avec un extrait C02 尼古拉

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