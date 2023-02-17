塞内加尔2023达喀尔音乐展

法语世界 / N°019

听友和网友们，大家好！今天是2023年02月17日星期五。欢迎您进入法国国际广播电台RFI中文[法语世界]（Cultures Francophonie）专栏。本集节目介绍2023年第四届达喀尔音乐展（4ème Edition DMX - DAKAR MUSIC EXPO 2023）在法语圈国家塞内加尔首都圆满闭幕，由尼古拉翻译和编播。

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做为一个音乐节，一次音乐盛会，2023年第四届达喀尔音乐展（4ème DMX)自2023年02月09日开幕到02月11日结束，为期三天。地点是在达喀尔的塞内加尔法国文化中心（l’Institut Français du Sénégal à Dakar）。今年的主题为“音乐产业的数字化”（LA DIGITALISATION DE L’INDUSTRIE MUSICALE），得到欧非两地众多文化单位与媒体机构的支持。

- 塞内加尔是法语圈内的重要成员之一 -

濒临大西洋的塞内加尔共和国，地处非洲最西端。其在独立后的首任总统兼诗人和作家桑戈尔（Léopold Sédar Senghor 1906-2001）生前被认为是促成法语圈机构诞生的重要推手之一。塞内加尔的官方语言是法语。据法语国家和地区国际组织（OIF）的数据，塞内加尔是这一组织的创始国之一，现有460多万会使用法语的民众，占国民人口比率的26%。

RFI Image / Sénégal: Institut Français de Dakar. 塞内加尔：达喀尔法国文化中心。 Christophe Carmarans / RFI

本台法广（RFI）塞内加尔通讯员Charlotte Idrac于02月09日上周四自第四届达喀尔音乐展（4e DMX)开幕当天发回现场采访报道。在达喀尔法国文化中心（l’Institut Français à Dakar），法国国际广播电台是本届这一致力于音乐产业国际会展的赞助方之一。目标是要推动塞内加尔，乃至非洲艺术家的专业化。

- 法国支持第四届DMX达喀尔音乐展览 -

2023年第四届达喀尔音乐展（4e DMX)上的旋律充满着热情和激情、富有节奏感。本台法广记者遇见了于去年第三届活动时展露出才华的两名女歌手。她们在接受采访时说，2022年参加上一届达喀尔音乐展（DMX)，为她们赢得了一次欧洲巡回演出。那也是她们的首次，得以积累到丰富的经验。这两名女歌手还表示，塞内加尔拥有众多才华横溢的艺术家，但很遗憾，缺不为人知。

Alesh sur la scène du DMX, 2023. © RFI/Valérie Passelègue

2023年第四届达喀尔音乐展（4ème Edition DMX - DAKAR MUSIC EXPO 2023）得到欧非两地众多文化机构的支持。除本台法广（RFI）和塞内加尔的未来媒体集团（GFM-Groupe Futurs Medias）等传媒之外，还有欧盟国家文化协会（EUNIC-European Union National Institutes for Culture)、法国驻塞内加尔大使馆、法国文化中心（Institut Français）、歌德学院（Goethe Institut）、塞内加尔文化部、塞内加尔石油公司（Petrosen）、达喀尔市政府以及索尼音乐（Sony Music）等等20来个知名机构。

- 塞内加尔艺术家经理人代表接受采访 -

达喀尔音乐展（DMX - DAKAR MUSIC EXPO 2023）是一个聚会和交流的平台，围绕着音乐市场、版权，还有保护西非的音乐资产。塞内加尔艺术家经纪人协会（AMAA）会长穆斯塔法（Moustapha）在接受采访时表示：仅有才能并不足以。

RFI Image Archive / Monde francophone : DMX - 4e édition DAKAR MUSIC EXPO (9 au 11 février 2023) © Dr / RFI Image Archive

他说：“艺术家们通常比较孤单，他们独自工作。这是需要纠正的一点。当你有一段音乐，需要一名更有经验的人去作曲和改编。这会很复杂。因为，这个市场组织混乱。而这个会展就是人们之需，艺术家之需。”

- 2021和2022Prix Découverts RFI得主 -

在2023年第四届达喀尔音乐展（4e DMX)期间，本台法广（RFI）2022年新人发现奖（Prix Découverts）得主、马里艺术家Black AD，预计与2021年新人发现奖（Prix Découverts）获得者、刚果音乐家阿莱什（Alesh）一起登台。阿莱什届时还会宣布，将开展一次非洲巡回演出。

Alesh, lauréat du Prix Découvertes RFI 2021. © RFI

本台法广音乐频道（RFI-Musique）记者Valérie Passelègue在其采访报导中说，达喀尔音乐展（DMX）负责人Doudou Sarr极其关注这一平台中的交流。那将有助于推进音乐和文化产业中艺术家的专业化。

Black AD, lauréate du Prix Découvertes RFI 2022. © RFI.

各位听友、网友们，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第19个节目，介绍在塞内加尔首都举办的2023年第四届达喀尔音乐展（4e DMX-DAKAR MUSIC EXPO 2023）。

Cultures francophonie 019 Nicolas 17-02-2023 [法语世界] N° 019 - 2023年第四届达喀尔音乐展(DMX)

cultures francophonie 17-02-2023 [法语世界] Episode 019 - Sénégal : 4e DMX 尼古拉

感谢本台法广RFI音像资料部(Service Sonothèque)同事的协助，及Souringa和Oscar的技术合作，谢谢您的收听。我们下次节目再见。

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