法国想重振与肯尼亚经贸关系

非洲发展 / 基础设施

法国外贸部长Olivier Becht正在非洲访问。他于02月23日周四抵达坦桑尼亚。在此之前，他已访问了肯尼亚，出席欧盟与肯尼亚经济论坛。巴黎有意与内罗毕重启贸易合作。

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综合本台（RFI）近日的多则报道：法国外贸部长Olivier Becht于本周二（2023年02月21日）在内罗毕召开的欧盟与肯尼亚双边经济论坛（Forum économique Kenya - Union Européenne）的会场边，与该国总统威廉·鲁托（Président William Ruto）举行了会谈。 如今，法国部长于02月23日周四来到坦桑尼亚，开始为期两天的访问。

RFI Image Archive / Kenya: la France veut relancer la coopération commerciale entre Nairobi et Paris. Ici, le ministre du Commerce extérieur, Olivier Becht, le 21 février 2023 à Nairobi (Kenya). EU Delegation - FELIX BOYD / RFI Image Archive

- 法国外贸部长正在东非国家访问 -

据本台法广（RFI）法文网2023年02月23日周四的报道，法国外贸部长本次访问肯尼亚前夕，恰逢内罗毕当局批准法国大企业道达尔能源（TotalEnergies）在该国修建一条大管线的项目。

RFI Image Archive / Carte montrant le tracé du futur pipeline de TotalEnergies traversant l’Ouganda et la Tanzanie. (illustration) © eacop / RFI Image Archive

这个工程联接位于乌干达西部阿尔贝湖（lac Albert）的矿床与坦桑尼亚的印度洋沿海，以便于国际货物的运输。这一项目此前曾引发众多争议。

- 法国出席欧盟与肯尼亚商业论坛 -

在肯尼亚首都内罗毕，本台法广（RFI）通讯员弗洛朗丝（Florence Morice）2023年02月22日周三发回报道说，法国外贸部长是唯一亲自出席欧盟与肯尼亚经济论坛的欧洲国家部长。目标是要强化在该国的法国企业，尤其是要重启两个基础设施项目。

- 肯尼亚在法国眼中重新受到重视 -

本台法广（RFI）报导提到，法国现有130企业已进入肯尼亚。巴黎表示，可以做得更好。法国外贸部长说，肯尼亚经济增涨强劲，正为其未来做投资。肯尼亚被认为是法国企业进入东非的门户。法国希望加强的领域有：农业、卫生和体育基础设施。两国高层对话的话题包括建造一条从内罗毕至肯尼亚西部茂峰（Mau Summit）的高速公路。全长175公里。

RFI Carte / Le Kenya entre au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre non permanent pour 2 ans à compter du 01 janvier 2021. Ici, une carte du Kenya. (illustration) Carte / RFI

肯尼亚国家元首在一个月前2023年01月24日访问巴黎时，曾要求法国总统重申这项在2019年签署的协议文本。法方此后已提出了新建议。如今球在肯尼亚一方的手中。另一项正在讨论中的基础设施项目是内罗毕的一条地铁线，目前暂时处于停顿中。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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