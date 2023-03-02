法国加蓬签约治理公共垃圾场

非洲社会/公共卫生

非洲 – 加蓬首都利伯维尔（Libreville）,中文的字面意思为“自由城”。正在非洲访问的法国总统马克龙于03月01日周三和02日周四出席了在加蓬首都举行的[一个森林峰会]（One Forest Summit）。来自当地的消息说，在公共卫生与环境保护领域，法国和加蓬签署了一项治理整顿利伯维尔Mindoubé公共垃圾场的协议。

广告 继续浏览后续

综合本台法广RFI法文网的多则报导，法国总统马克龙03月01日周三和02日周四在利伯维尔（Libreville）出席了[一个森林峰会]（One Forest Summit）。加蓬首都是法国国家元首本次出访非洲的第一站。按计划，他将于03月03日周五到访安哥拉首都罗安达（Luanda）。之后还将前往刚果共和国与刚果民主共和国。

-- 致力于热带雨林保护的一次首脑峰会 -

本台法广（RFI）特派记者宝琳娜（Paulina Zidi）周四发自利伯维尔的消息说，[一个森林峰会]（One Forest Summit）致力于保护热带雨林，尤其是在地处非洲中部,横跨六国的刚果盆地。它也被认为是地球的一个肺。在这一峰会期间，法国总统会晤多位非洲国家首脑。

La RDC abrite une grande partie des forêts primaires du Bassin du Congo, comme ici dans la réserve de biosphère de Yangambi, octobre 2022. © Paulina Zidi/RFI

-- 法国和加蓬签署协议治理公共垃圾场 -

另外，本台法广RFI通讯员伊芙-罗兰（Yves-Laurent Goma）周四发自利伯维尔（Libreville）的消息说，在[一个森林峰会]（One Forest Summit）的会场外，法国和加蓬就治理整顿利伯维尔的Mindoubé公共垃圾场签署了一项协议。这个垃圾场如今位于了市中心，成为了一处环境混乱的地方，是加蓬首都环境和空气污染的源头。

FMM Image / France : Président Emmanuel Macron est à Libreville pour le One Forest Summit (1er et 2 mars 2023), première étape d’une tournée en Afrique centrale qui le mènera ensuite en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC. Ici, le Président français Emmanuel Macron fixe le cap de sa politique africaine ce 27 février 2023, avant une tournée en Afrique centrale. (illustration) © Studio FMM

-- 加蓬首都民众期待能够呼吸新鲜空气 -

当地受访者高兴地获知，这一垃圾场有可能会在数月后被关闭。法国和加蓬已于03月01日达成了一项治理这个公共垃圾场的协议。一名女士说，她很高兴，因为那污染环境。气味就能导致人生病。酒吧里的人们也为此消息感到高兴。其中一人说，这是好事，人们将能够呼吸到新鲜的空气。另一人表示，如果这的消息是真的，她予以支持。

RFI Carte : Le Gabon. 法广地图：加蓬（非洲） RFI Carte

本台法广RFI法文报导也注意到，这个垃圾场也是许多家庭的收入源泉。这些弱势群体的民众在接受采访时，对这一项目提出了异议。加蓬的环境高级专员解释说，这个项目如今跨过了可行性论证阶段，现在要予以实施。治理这个垃圾场将需要3000万欧元。未来，另一个符合国际标准的垃圾场将被设立在距离加蓬首都30公里外的Nkotang。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅