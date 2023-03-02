非洲社会/公共卫生

法国加蓬签约治理公共垃圾场

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RFI Image Archive / Un accord signé au 01 mars 2023, le Gabon et la France s'engagent à réhabiliter la décharge de Mindoubé. Ici, des gens au travail à la décharge publique de Mindoubé à Libreville au Gabon. (illustration)
RFI Image Archive / Un accord signé au 01 mars 2023, le Gabon et la France s'engagent à réhabiliter la décharge de Mindoubé. Ici, des gens au travail à la décharge publique de Mindoubé à Libreville au Gabon. (illustration) © Barack Nyare Mba/espritafricain.mondoblog.org / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
8 分钟

非洲 – 加蓬首都利伯维尔（Libreville）,中文的字面意思为“自由城”。正在非洲访问的法国总统马克龙于03月01日周三和02日周四出席了在加蓬首都举行的[一个森林峰会]（One Forest Summit）。来自当地的消息说，在公共卫生与环境保护领域，法国和加蓬签署了一项治理整顿利伯维尔Mindoubé公共垃圾场的协议。

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综合本台法广RFI法文网的多则报导，法国总统马克龙03月01日周三和02日周四在利伯维尔（Libreville）出席了[一个森林峰会]（One Forest Summit）。加蓬首都是法国国家元首本次出访非洲的第一站。按计划，他将于03月03日周五到访安哥拉首都罗安达（Luanda）。之后还将前往刚果共和国与刚果民主共和国。

-- 致力于热带雨林保护的一次首脑峰会 -

本台法广（RFI）特派记者宝琳娜（Paulina Zidi）周四发自利伯维尔的消息说，[一个森林峰会]（One Forest Summit）致力于保护热带雨林，尤其是在地处非洲中部,横跨六国的刚果盆地。它也被认为是地球的一个肺。在这一峰会期间，法国总统会晤多位非洲国家首脑。

La RDC abrite une grande partie des forêts primaires du Bassin du Congo, comme ici dans la réserve de biosphère de Yangambi, octobre 2022.
La RDC abrite une grande partie des forêts primaires du Bassin du Congo, comme ici dans la réserve de biosphère de Yangambi, octobre 2022. © Paulina Zidi/RFI

-- 法国和加蓬签署协议治理公共垃圾场 -

另外，本台法广RFI通讯员伊芙-罗兰（Yves-Laurent Goma）周四发自利伯维尔（Libreville）的消息说，在[一个森林峰会]（One Forest Summit）的会场外，法国和加蓬就治理整顿利伯维尔的Mindoubé公共垃圾场签署了一项协议。这个垃圾场如今位于了市中心，成为了一处环境混乱的地方，是加蓬首都环境和空气污染的源头。

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FMM Image / France : Président Emmanuel Macron est à Libreville pour le One Forest Summit (1er et 2 mars 2023), première étape d’une tournée en Afrique centrale qui le mènera ensuite en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC. Ici, le Président français Emmanuel Macron fixe le cap de sa politique africaine ce 27 février 2023, avant une tournée en Afrique centrale. (illustration) © Studio FMM

-- 加蓬首都民众期待能够呼吸新鲜空气 -

当地受访者高兴地获知，这一垃圾场有可能会在数月后被关闭。法国和加蓬已于03月01日达成了一项治理这个公共垃圾场的协议。一名女士说，她很高兴，因为那污染环境。气味就能导致人生病。酒吧里的人们也为此消息感到高兴。其中一人说，这是好事，人们将能够呼吸到新鲜的空气。另一人表示，如果这的消息是真的，她予以支持。

Image RFI Carte - Le Gabon.
RFI Carte : Le Gabon. 法广地图：加蓬（非洲） RFI Carte

本台法广RFI法文报导也注意到，这个垃圾场也是许多家庭的收入源泉。这些弱势群体的民众在接受采访时，对这一项目提出了异议。加蓬的环境高级专员解释说，这个项目如今跨过了可行性论证阶段，现在要予以实施。治理这个垃圾场将需要3000万欧元。未来，另一个符合国际标准的垃圾场将被设立在距离加蓬首都30公里外的Nkotang。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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