刚果(金):高校老师罢教讨薪

非洲教育 / 社会矛盾

在中部非洲国家刚果民主共和国（RD Congo），公立大学的教师们在罢教。起因是由于当局没有履行一年前提高收入的承诺。本台法广（RFI）通讯员自金沙萨（Kinshasa）发回采访报道。

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据本台法广（RFI）法文网2023年03月04日星期六报导，在刚果民主共和国，公立大学的教师们愤怒了。他们发起了罢教。在与政府签署提高收入协议一年之后，却丝毫没有进展。教师们对此感到遗憾，罢教就此开始了。

--教师们要求当局履行提高薪水的承诺 -

罢教第一天，公立大学的教师们在金沙萨的政府楼房前示威，谴责当权精英份子的侮辱性政策。

RFI Image Archive / RD Congo : le siège du gouvernement à Kinshasa, quartier de la Gombe, février 2016 (illustration) AFP - JUNIOR KANNAH / RFI Image Archive

[金沙萨大学]教师工会主席大维（David）在接受本台法广（RFI）通讯员帕斯卡尔（Pascal Mulegwa ）采访时表示，几年前，教师们可以保住1000美元，这不是一个秘密。但货币贬值接踵而至。所签署的是为了恢复到2016年时的情况，正如最初的诉求那样。欠薪都已经消费了，人们决定在此问题上造反，经汽车信贷。

RFI Image Archive / RD Congo : affrontements entre policiers et étudiants aux abords de l'université de Kinshasa, le 26 juillet 2021. (illustration) © RFI / Sonia Rolley

--教师工会感觉遭侮辱怀疑当权者诚意 -

[金沙萨大学]教师工会主席大维（David）接着说，他们的诉求包括，新博士的机械化，基本工资的调级，尤其是应支付科研奖金。这个在2022年04月02日签署的协议，丝毫都没有得到落实。这就是为何说缺乏诚意。他觉得政府所采用的模式是：为了与精英做斗争，就必须取消精英。薪水太低，人们勉强讨到其他几任总理以前曾支付的薪酬。这真让人感到受辱。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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