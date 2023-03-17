法国第59届农展会的非洲嘉宾
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法国 – 欢迎您进入法国国际广播电台RFI中文[法语世界]（Cultures Francophonie）专栏。本次节目向听友们介绍于两周前的3月初，到法国首都参加2023年第59届巴黎国际农展会（SIA 2023）的法语圈非洲嘉宾。由尼古拉编译与播报。
前后历时超过一周的2023年第59届巴黎国际农展会（SIA 2023）已于十来天前的03月05日星期天落下帷幕。本台法广（RFI）法语记者奥利维耶（Olivier ROGEZ）到会场进行了实地报道。多名西非法语国家农业科研机构高层主管在接受现场采访时，谈到了与民生息息相关的粮农问题。
-- CNRA：科特迪瓦[国家农业研究中心]-
科特迪瓦[国家农业研究中心]（CNRA - Centre National de Recherche Agronomique de Côte d'Ivoire）不仅是这个西非法语国家农业的支柱，也是非洲最重要的农科实验室之一。这个农业科研机构有1500人，其中200名为高级研究人员。
在第59届巴黎国际农展会（SIA 2023）上，科特迪瓦[国家农业研究中心]（CNRA）的领导人阿布杜拉哈马内·桑加雷先生（Abdourahamane Sangaré）在接受本台法广（RFI）记者Olivier ROGEZ采访时，谈到了这一中心的科研成果。
francophonie 2023.03.17 v 法语世界 Episode 022 59e SIA Paris 2023 Trad Son 1 CNRA M. SANGARE au micro de RFI Afrique O. ROGEZ
这位科特迪瓦[国家农业研究中心]的领导说：“科特迪瓦如今所使用的所有三叶橡胶树克隆（hévéa）都出自[国家农业研究中心]（CNRA）。还有可可、棕榈和咖啡也是如此。人们如今在科特迪瓦所能找到的所有工业化栽培都来自研究成果。”
-- 农业生产有赖于科技进步 -
本台法广（RFI）法文网指出，没有科技就没有农业。寻求粮食主权和优化农用工业都需要科研。西非法语国家的领导层都已明白这个道理。为了改良种籽、对抗虫害。科特迪瓦[国家农业研究中心]（CNRA）每年有150亿非洲法郎（francs CFA）的经费，相当于2300万欧元，用于优化生产和效率。
桑加雷先生（Abdourahamane Sangaré）接着说：“人们所做的研究通常包括基因选择，培育适合本国种植条件的有效变种。人们的研究几乎包含一切，目标是要赋予最终的使用者优质的植物材料，和与之相配的技术指导。”
-- ISRA：塞内加尔[农业研究所]-
如同科特迪瓦的[国家农业研究中心]（CNRA），塞内加尔[农业研究所]（ISRA- Institut Sénégalais de Recherches Agricoles）的最终使用者也是农务人员。在塞内加尔，农科人员研究的两大主要作物分别为花生和稻米。这一机构高层主管莫马尔·塔拉·塞克先生（Momar Talla Seck ）的工作任务是研发适应塞内加尔气候和土壤的变种。
2023.03.17 v francophonie 法语世界 Episode 022 - SIA 2023 - Trad Son 3 -塞内加尔[农业研究所] - ISRA - M. Seck au micro de RFI Afrique O. ROGEZ
2023.03.17 francophonie Son 3 SIA 2023 - ISRA - Seck
他在接受本台RFI记者采访时解释说：“塞内加尔[农业研究所]（ISRA）进行了大量优化变种的工作。因为由于气候变化，必须部署与之相应的种籽。在过去几年，塞内加尔[农业研究所]（ISRA）已培育出了十来个新的稻米品种，并已经可供给农业生产者使用。”
-- 农业生产需重视土壤改良 -
据介绍，塞内加尔[农业研究所]（ISRA）也致力于农业用地的土壤改良，并有一个重要的项目，旨在恢复土壤的活力。对此，这一机构在塞内加尔全国采集土样，以了解土壤的肥力，以期在未来研发出能够带来增产的新肥料配方。
各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第22个节目，介绍多位到法国首都参加2023年第59届巴黎国际农展会的非洲农科机构嘉宾，在接受本台RFI法语记者实地现场采访中的多个录音片段。
[法语世界] 2023年03月17日 第22集 - 法国第59届巴黎农展会上的非洲嘉宾
cultures francophonie 17-03-2023 法语世界 Episode 022 - SIA 2023 et ses invités agronomes africains
感谢本台法广RFI非洲组（RFI Afrique）同事提供采访录音片段，以及Souringa和Justine的技术合作，谢谢您的收听。我们在下周的专题节目时间里再见。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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