法国第59届农展会的非洲嘉宾

法语世界 / N°022

法国 – 欢迎您进入法国国际广播电台RFI中文[法语世界]（Cultures Francophonie）专栏。本次节目向听友们介绍于两周前的3月初，到法国首都参加2023年第59届巴黎国际农展会（SIA 2023）的法语圈非洲嘉宾。由尼古拉编译与播报。

广告 继续浏览后续

RFI Image / le 59e Salon International de l'Agriculture à Paris (du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023). Ici, la ferme digitale, au Salon de l'Agriculture à Paris. © Dominique Desaunay / RFI

前后历时超过一周的2023年第59届巴黎国际农展会（SIA 2023）已于十来天前的03月05日星期天落下帷幕。本台法广（RFI）法语记者奥利维耶（Olivier ROGEZ）到会场进行了实地报道。多名西非法语国家农业科研机构高层主管在接受现场采访时，谈到了与民生息息相关的粮农问题。

-- CNRA：科特迪瓦[国家农业研究中心]-

科特迪瓦[国家农业研究中心]（CNRA - Centre National de Recherche Agronomique de Côte d'Ivoire）不仅是这个西非法语国家农业的支柱，也是非洲最重要的农科实验室之一。这个农业科研机构有1500人，其中200名为高级研究人员。

在第59届巴黎国际农展会（SIA 2023）上，科特迪瓦[国家农业研究中心]（CNRA）的领导人阿布杜拉哈马内·桑加雷先生（Abdourahamane Sangaré）在接受本台法广（RFI）记者Olivier ROGEZ采访时，谈到了这一中心的科研成果。

francophonie 2023.03.17 v 法语世界 Episode 022 59e SIA Paris 2023 Trad Son 1 CNRA M. SANGARE au micro de RFI Afrique O. ROGEZ 尼古拉

这位科特迪瓦[国家农业研究中心]的领导说：“科特迪瓦如今所使用的所有三叶橡胶树克隆（hévéa）都出自[国家农业研究中心]（CNRA）。还有可可、棕榈和咖啡也是如此。人们如今在科特迪瓦所能找到的所有工业化栽培都来自研究成果。”

-- 农业生产有赖于科技进步 -

本台法广（RFI）法文网指出，没有科技就没有农业。寻求粮食主权和优化农用工业都需要科研。西非法语国家的领导层都已明白这个道理。为了改良种籽、对抗虫害。科特迪瓦[国家农业研究中心]（CNRA）每年有150亿非洲法郎（francs CFA）的经费，相当于2300万欧元，用于优化生产和效率。

Salon de l'Agriculture de Paris 2023. Originaire d’Afrique, le sorgho est de plus en plus prisé en France, en alternative au maïs pour braver les canicules et manques d’eau. © Pierre RENE-WORMS / RFI

桑加雷先生（Abdourahamane Sangaré）接着说：“人们所做的研究通常包括基因选择，培育适合本国种植条件的有效变种。人们的研究几乎包含一切，目标是要赋予最终的使用者优质的植物材料，和与之相配的技术指导。”

-- ISRA：塞内加尔[农业研究所]-

如同科特迪瓦的[国家农业研究中心]（CNRA），塞内加尔[农业研究所]（ISRA- Institut Sénégalais de Recherches Agricoles）的最终使用者也是农务人员。在塞内加尔，农科人员研究的两大主要作物分别为花生和稻米。这一机构高层主管莫马尔·塔拉·塞克先生（Momar Talla Seck ）的工作任务是研发适应塞内加尔气候和土壤的变种。

2023.03.17 v francophonie 法语世界 Episode 022 - SIA 2023 - Trad Son 3 -塞内加尔[农业研究所] - ISRA - M. Seck au micro de RFI Afrique O. ROGEZ

2023.03.17 francophonie Son 3 SIA 2023 - ISRA - Seck

他在接受本台RFI记者采访时解释说：“塞内加尔[农业研究所]（ISRA）进行了大量优化变种的工作。因为由于气候变化，必须部署与之相应的种籽。在过去几年，塞内加尔[农业研究所]（ISRA）已培育出了十来个新的稻米品种，并已经可供给农业生产者使用。”

-- 农业生产需重视土壤改良 -

据介绍，塞内加尔[农业研究所]（ISRA）也致力于农业用地的土壤改良，并有一个重要的项目，旨在恢复土壤的活力。对此，这一机构在塞内加尔全国采集土样，以了解土壤的肥力，以期在未来研发出能够带来增产的新肥料配方。

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第22个节目，介绍多位到法国首都参加2023年第59届巴黎国际农展会的非洲农科机构嘉宾，在接受本台RFI法语记者实地现场采访中的多个录音片段。

[法语世界] 2023年03月17日 第22集 - 法国第59届巴黎农展会上的非洲嘉宾

cultures francophonie 17-03-2023 法语世界 Episode 022 - SIA 2023 et ses invités agronomes africains 尼古拉

感谢本台法广RFI非洲组（RFI Afrique）同事提供采访录音片段，以及Souringa和Justine的技术合作，谢谢您的收听。我们在下周的专题节目时间里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅