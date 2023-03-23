干旱造成阿根廷2023玉米减产

RFI原材 / 粮食供应

南美洲国家阿根廷是全球谷物生产和出口大国。历史性旱灾严重影响该国今年的谷物收成。尤其是玉米，预估产量仍在不断下调。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周早些时候发布上网的最新话题之一。阿根廷玉米2023年大幅减产已是定局。

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本台法广（RFI）法文网2023年03月21日星期二在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出南美地区的通讯员提欧（Théo Conscience）发自布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）的一篇最新报道。阿根廷罗萨里奥交易所（Bourse de commerce de Rosario）的最新报告预估，今年的玉米产量为3500万吨，而最初预测为5000万吨。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Maïs argentin, une production en forte baisse]。换做中文可被译作[阿根廷玉米，产量跌幅强劲]。下面是简介以供分享。

--阿根廷核心农业区缺水-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先提到，缺乏降雨和土壤干燥导致播种遭拖延。在阿根廷核心农业区（Zona Nucleo），今年的降雨量只有往年的一半。地下水位已处于红色警戒水平。

RFI Image Archive / Argentine : à Rosario, le niveau du fleuve est régulièrement en dessous de celui de la mer, plus de 3 mètres en dessous de sa moyenne historique. (illustration) © Théo Conscience/RFI

实际上，这一地区的干旱已经持续了三年。原因是拉尼娜气候现象（la Niña）造成阿根廷平原降雨不足。在田地里，玉米棒发育不良，因缺水而发黄、枯萎。产量应该会比往年下跌30%。尽管，阿根廷在2022年是全球第三大玉米出口国，但在市场上，其减产对国际价格的冲击被邻国巴西的丰收所抵消。

--阿根廷的经济损失严重-

对阿根廷而言，损失的确属实。而且还更严重，因为减产并不局限在玉米。除了干旱，阿根廷还记录到了有史以来最高的夏季温度。高温也严重影响农业生产。

RFI Image Archive / Argentine : dans les ports de plaisance, de nombreux bateaux sont en rade depuis de longs mois. (illustration) © RFI Image / Théo Conscience

1150万吨的小麦产量，仅是上一次收成的一半。至于大豆的收成，罗萨里奥交易所（Bourse de commerce de Rosario）预估2700万吨，创近20年里的新低。然而，阿根廷是全球第一大豆油和豆面出口国。

--阿根廷出口谷物比重大-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，阿根廷去年的出口，谷物及其副产品占了一半。布宜诺斯艾利斯证券交易所（Bourse de commerce de Buenos Aires）如今预计应该下跌39%，损失近210亿美元。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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