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干旱造成阿根廷2023玉米减产

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RFI - Matières Premières / Argentine : dans son dernier rapport, la Bourse de commerce de Rosario table sur une production de 35 millions de tonnes de maïs en 2023, alors qu’elle en prévoyait 50 en début de campagne. Ici, les prix du maïs ont flambé, en Afrique de l'Ouest et à l'international. (illustration) RFI原材 / 干旱造成阿根廷玉米2023年大幅减产。
RFI - Matières Premières / Argentine : dans son dernier rapport, la Bourse de commerce de Rosario table sur une production de 35 millions de tonnes de maïs en 2023, alors qu’elle en prévoyait 50 en début de campagne. Ici, les prix du maïs ont flambé, en Afrique de l'Ouest et à l'international. (illustration) RFI原材 / 干旱造成阿根廷玉米2023年大幅减产。 © CC0 Pixabay/Vijaya Narasimha
作者： 尼古拉
9 分钟

南美洲国家阿根廷是全球谷物生产和出口大国。历史性旱灾严重影响该国今年的谷物收成。尤其是玉米，预估产量仍在不断下调。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周早些时候发布上网的最新话题之一。阿根廷玉米2023年大幅减产已是定局。

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本台法广（RFI）法文网2023年03月21日星期二在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出南美地区的通讯员提欧（Théo Conscience）发自布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）的一篇最新报道。阿根廷罗萨里奥交易所（Bourse de commerce de Rosario）的最新报告预估，今年的玉米产量为3500万吨，而最初预测为5000万吨。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Maïs argentin, une production en forte baisse]。换做中文可被译作[阿根廷玉米，产量跌幅强劲]。下面是简介以供分享。

--阿根廷核心农业区缺水-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先提到，缺乏降雨和土壤干燥导致播种遭拖延。在阿根廷核心农业区（Zona Nucleo），今年的降雨量只有往年的一半。地下水位已处于红色警戒水平。

Image RFI - Argentine - Baisse historique du Rio Parana
RFI Image Archive / Argentine : à Rosario, le niveau du fleuve est régulièrement en dessous de celui de la mer, plus de 3 mètres en dessous de sa moyenne historique. (illustration) © Théo Conscience/RFI

实际上，这一地区的干旱已经持续了三年。原因是拉尼娜气候现象（la Niña）造成阿根廷平原降雨不足。在田地里，玉米棒发育不良，因缺水而发黄、枯萎。产量应该会比往年下跌30%。尽管，阿根廷在2022年是全球第三大玉米出口国，但在市场上，其减产对国际价格的冲击被邻国巴西的丰收所抵消。

--阿根廷的经济损失严重-

对阿根廷而言，损失的确属实。而且还更严重，因为减产并不局限在玉米。除了干旱，阿根廷还记录到了有史以来最高的夏季温度。高温也严重影响农业生产。

Image RFI - Argentine
RFI Image Archive / Argentine : dans les ports de plaisance, de nombreux bateaux sont en rade depuis de longs mois. (illustration) © RFI Image / Théo Conscience

1150万吨的小麦产量，仅是上一次收成的一半。至于大豆的收成，罗萨里奥交易所（Bourse de commerce de Rosario）预估2700万吨，创近20年里的新低。然而，阿根廷是全球第一大豆油和豆面出口国。

--阿根廷出口谷物比重大-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，阿根廷去年的出口，谷物及其副产品占了一半。布宜诺斯艾利斯证券交易所（Bourse de commerce de Buenos Aires）如今预计应该下跌39%，损失近210亿美元。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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