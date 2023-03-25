推迟英国王访问显示马克龙面对抗议浪潮的无力

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本周末版法国多份报刊聚焦评论法国总统马克龙面对退休金改革引发的社会风潮，最终决定取消接待英国国王的计划。

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左翼的《解放报》认为，取消英国国王查理三世的法国行程是对马克龙的 "羞辱"，尽管他试图淡化这一挫折：既是在社会运动面前承认软弱，也是在其国际威望战略中的重大失误。《费加罗》报认为，这是位于危机中心的马克龙承认“无力”。

法国抗议退休改革浪潮汹涌，在总统周三电视讲话后第二天游行人数反而上升，并在多地出现了暴力场面，马克龙在周五的一份声明中说："我们不会向暴力屈服"。他坚信 "国家不能停滞不前"，并渴望 "向前迈进"。但公认的事实是，法国抗议浪潮正处于激进化阶段，工会已经宣布在下周二组织第十天全国行动。

较小伤害的选择

《解放报》文章指出，在两种羞辱中，爱丽舍宫认为选择了伤害较小的，总统府认为原定周日至下周三进行的英国国王访问在大规模示威、交通罢工、焚烧垃圾和可能对王室安全进行攻击的背景下进行，并不是一个好主意。马克龙经过权衡，周五在与英国王沟通之后，建议推迟访问时间，置国际媒体嘲笑或批评这个无法治理的国家及其陷入困境的总统批评于不顾。

周五，在布鲁塞尔出席欧洲理事会峰会的马克龙被一名英国记者问及爱丽舍宫所遭受的 "羞辱"时，试图淡化这种情况，说"常识和友谊使我们提议推迟 "到 "夏初"。《解放报》指出，毫无疑问，马克龙也要考虑为迎接查理三世展示的盛况对公众舆论和示威者的影响，因为按照原计划，法国总统将在凡尔赛宫为查理三世举行一场极具“皇家”特色的晚宴。评论指，也许是 "常识"，但也承认了法国总统越来越不舒服的处境，他面临着自2018-2019年黄背心危机以来最激烈的社会运动。

多重失望

英国国王访法原定行程包括在凯旋门举行的仪式，国王在参议院的演讲和波尔多之行。对爱丽舍宫来说，这次访问有双重意义，一是查理三世自2022年9月登基以来第一次出国，二是致力于为法英关系的新开端做铺垫，英国首相苏纳克最近对巴黎的访问也说明了这一点。报道称，法国之行取消后，德国将成为英国新国王夫妇的首个国际出访国。《解放报》指出，法国总统一定对此感到失望，他把法国接待外国客人视为软实力的象征；同时他也会对国际对法国的评论失望，因为马克龙一直很在意法国在国际上的威望。

在国家的最高层，认为抗议演变成无法控制的运动的黑暗情景的想法已经出现。因此，在取消了接待英国国王的行程后，至少下周初总统的的行程已经减轻，马克龙正在向工会打开大门。在布鲁塞尔，马克龙说他 "听从工会间的安排"，讨论关于未来的 "充分就业 "法的问题，但不谈退休金改革。

形势严峻

经济类报纸《回声报》指出，对养老金改革的抗议甚至打乱了马克龙的外交议程，实际上是证明了形势的严峻。这次取消对马克龙来说是挫败，因为查理三世很希望把他登基以来的首次出访留给法国。来自各部门的报告显示，极左翼运动正在为查理三世的访问准备壮观的行动。法国总统府坚称："英国国王的人身安全在任何时候都没有受到质疑”。但爱丽舍宫不愿接受被抗议者强加的形象战的难题。另一方面，也避免了提供与国家目前局势完全不相称画面的问题，比如总统与国王在凡尔赛宫镜厅用餐的情景。

左派高兴 右派谴责

一位接近总统的人埋怨道："如果我们维持访问行程的话，那些今天指责我们推迟访问的，也是明天指责我们不负责任的人。"

法国极左翼法兰西不屈服党领导人梅郎雄在推特上发帖极具嘲讽：“凡尔赛宫的国王会议被民众审查驱散了”，论坛报指出，如果说左派对这一取消感到高兴，那么右派也不客气，右翼共和党的领导人埃里克-西奥蒂也在推特上谴责道；"连国家元首的安全都无法保证，这对我们的国家来说是什么形象？"

论坛报指出，法国政府目前似乎处于一个死胡同。

巴塞尔艺博会

周末版的报纸关于中国的一个消息与艺术有关，这是论坛报上的文章，题为，香港巴塞尔艺术展标志着中国重返国际艺术舞台，并大放异彩 。在经历了健康和政治危机之后，香港能否保持其作为艺术市场据点的地位？文章认为，巴塞尔艺术展提供了答案，因为在这里可以找到一些非常高端的作品和一些令人惊讶的新发现。

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