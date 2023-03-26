斋月之际谈椰枣的2023年行情

RFI原材 / 奇珍异果

穆斯林社区现已进入斋月。甜蜜的椰枣（Datte）通常被认为在进行了守斋后，恢复体力的一种美食。当前的市场行情如何？这就是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本星期三发布上网的话题。有着“沙漠果王”美誉的椰枣（Datte），中文也被译作番枣。

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RFI Image / Matières Premières : En 2023, avec une production en baisse de 20%, le Maghreb offrira moins de dattes pour ce ramadan. Ici, une assiette de dattes. (illustration) RFI/Clémence Denavit

本台法广（RFI）法文网2023年03月22日星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的报道。“沙漠果王”椰枣的市场在2023年已出现了显著的变化。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Ramadan: commerce désorganisé sur le marché de la datte]。换做中文可被译作：[斋月:椰枣市场上的贸易失组织]。下面是简介以供分享。下面是简介以供分享。

--北非马格里布地区减产-

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道首先指出，由于减产20%，北非马格里布地区在本年度斋月期间的供应量将缩小。与此同时，沙特和埃及的椰枣正在寻求取得更大的市场占有率。

RFI Image / Maroc : Salon international des Dattes. © RFI/Sayouba Traoré

突尼斯和阿尔及利亚受干旱之苦，两国的椰枣品种Deglet Nour产量下降近20%。一名经营者表示，在某些地区，果实是在太干，只能采用工业加工。摩洛哥也未能幸免。受降雨量不足的影响，官方数据显示，其椰枣品种Medjool也减产近20%。在贸易上，突尼斯尤其遭到重创。因2022年海运提价，突尼斯的去核椰枣丢失了美国和加拿大这两个出口市场。

--沙特的中东椰枣现魅力-

与此同时，灌溉系统比马格里布地区更有效的其它生产国表明了想要扩大出口意愿。这是埃及和沙特阿拉伯。Succari、Ajwa、Safawi，这些沙特的椰枣品种正吸引着越来越多的买家，甚至日本和澳大利亚。比利时的枣类专业进口商Tomoor透露，德国与荷兰的超级市场也开始对沙特的中东椰枣有了兴趣。

--进口商的采购方式有变-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，不论产地在何处，由于电力成本增加，进口商今年的采购趋势就是等待有了订单才进货。而以往的做法则是保留一年所需的库存量。

Les dattes. © Clémence Denavit/RFI

面对这种贸易组织上的变化，分销商还需适应由于通货膨胀所造成的整体购买力下降。枣类专业进口商Tomoor今年首次采用250克包装，以减轻消费者钱包的开支。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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