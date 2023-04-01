世上跑得最快的无腿人在狱中

世界之最 / 体坛人物

非洲 – 现年36岁的南非田径运动员奥斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius），出生于1986年。他是国际著名的短跑健将。作为一名残疾人，他不仅多次在残奥会上夺得冠军，还于2012年参赛伦敦奥运会，在4x400米接力小组赛中排名世界第7。2013年2月14日情人节那一天，他开枪误杀了其女友Reeva Steenkamp。南非司法最初在2014年10月定其无罪，但因过失杀人，判服刑5年。但检方提出上诉，后经两次重判，刑期不断增加。最终在2017年11月被判继续服刑15年。本台法广RFI法文网上的一则消息指，南非法律预设，因杀人被判入狱的囚犯，在服刑刑期过半后可享有提前释放。而奥斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）提出的假释已于本周五(2023年03月31日)遭到拒绝。这引发国际舆论的关注。

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综合本台法广（RFI）法文网上的两则报道，据受害者家属律师对外宣布的消息，因在十年前（2013年）杀害女友而遭判刑的南非著名短跑运动员奥斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）提出的假释申请已于2023年03月31日星期五遭司法当局拒绝。他将有权在2024年8月再度提出假释申请。

Imprensa destaca caso Oscar Pistorius RFI

--受害人家属反对予以假释-

据本台法广（RFI）体育组的报道，一个专门的委员会于周五早上开庭，之后把裁判结果告知双方的律师。南非法律预设，因杀人被判入狱的囚犯，在服刑刑期过半后可享有提前释放。但受害人、模特儿Reeva Steenkamp的家属们认为，在狱中服刑的奥斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）至今从未吐露案情的真相。他们反对准许奥斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）提出的假释申请。

--南非司法当局解释其裁定-

本台法广（RFI）通讯员罗曼（Romain Chanson）发自约翰内斯堡（Johannesburg）的消息补充说，南非司法当局在一份声明中解释了拒绝同意奥斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）假释申请的理由。声明说，所提到的理由是囚犯尚未服满最高上诉法院（SCA-Cour Suprême d’Appel）所规定的最低监禁刑期。奥斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）至少还得在狱中被关押1年半的时间。他将可以要求在2024年8月再次审核假释申请。

--世界上跑得最快的无腿人-

据介绍，奥斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）是一名在出生后11个月，双腿就被截肢的残疾人。他在入狱前，曾多次在残疾人奥运会（paralympique）上夺得冠军。2004年在希腊雅典残奥会上，他旗开得胜，在200米个人赛中摘取首枚金牌。之后，他于2008年参赛中国北京残疾人奥运会时，分别赢得100米、200米和400米个人赛的桂冠；囊获3枚金牌。2012年在英国伦敦残疾人奥运会上夺得2面金牌。此外，他还在2012年参加了伦敦奥运会的赛事，并在4x400米接力小组赛中，取得世界排名第7的成绩。他因此也被誉之为「世界上跑得最快的无腿人」。

Image Archive / Oscar Pistoriuos, est un athlète sud-africain né sans péronés et amputé sous le genou, à la moitié du tibia précisément, à l'âge de 11 mois, spécialisé dans le sprint. © FMM Archive

奥斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）告诉调查人员，他当年是隔着门朝浴室开枪。他以为有贼进入了室内。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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