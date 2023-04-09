法国总统马克龙访华重振贸易

RFI经济/法中贸易

法中关系 – 法国总统马克龙于本周三（2023年04月05日）至本周六（2023年04月08日）对中国进行了国事访问。本台RFI法文网于本周二马克龙总统启程赴北京的当天，在法语«今日经济»专栏节目（Chronique Aujourd'hui l'économie）中刊文，事前谈到了巴黎对法中经贸关系发展的期待。

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本台法广（RFI）法文网2023年04月04日星期二在«今日经济»专栏里（Chronique Aujourd'hui l'économie）刊出经济记者多米尼克（Dominique Baillard）的一篇报道，从经贸角度介绍当时正在对中国进行国事访问的法国马克龙总统的目标。

RFI Graphique Archive / Chronique "Aujourd'hui l'économie" 法广专栏 «今日经济» © Studio Graphique FMM

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Macron en Chine pour relancer le commerce extérieur français]。换做中文可被译作[马克龙在中国以重振法国外贸]。下面是简介以供分享。

--疫情影响法中经贸关系-

本台法广（RFI）法文网«今日经济»专栏(Chronique Aujourd'hui l'économie)中的这篇报道首先指出，这是马克龙总统自2019年以来，首次访问中国。由于Covid疫情，巴黎看到两国之间贸易每况愈下。对华贸易逆差在去年进一步加剧。法中贸易在过去30年里，呈持久性逆差。随行的六十来位大公司老板和中小企业家都希望重新启动，尤其是平衡双边贸易。

RFI Image Archive / France - Chine : le Président chinois XI (gauche) et le Président français MACRON (droite) à Guangzhou (Canton). Ici, une photo prise du vendredi 07 avril 2023 en Chine. （illustration) 存档图片/法中关系：习近平与马克龙在中国广州，摄于2023年04月07日星期五。 AP - Thibault Camus / RFI Image Archive

在疫情初期，由于对卫生产品和装备的需求，法国进口飞速增加。到疫情开始减弱，法国消费迅速反弹，电子产品尤其为甚。相反，法国出口在中国历时三年的封城中饱受磨难。法国在中国市场中的占有率不断减少，降至1.3%，仅为德国的三分之一。与此同时，法国在中国的存在也出现萎缩。10年间少了30%。有几家法国大企业因经营活动放缓而撤出。面对中国本土企业的竞争，这是家乐福（Carrefour）与欧尚（Auchan）的做法。中国名企已浮现在法国企业之前取得国际成功的领域。以零售业为例，遭以阿里巴巴为主导的中国电商的敲打。在汽车制造业，雷诺（Renault）和斯泰兰蒂斯（Stellantis）不再具有吸引力。中国制造商已是电动车的冠军。在铁路工业与核工业领域更是如此。在上述两个领域，中国已无需法国的技能。

--中国的航空业仍需空客-

RFI Image / Airbus - A320. 存档图片/空客飞机：空客320。 REUTERS - Regis Duvignau / RFI Image Archive

航空业是法国对外贸易的一把钥匙，尤其是与中国，在对华出口中独占鳌头。空客飞机（Airbus）的销售在2020年和2022年下沉，而今年预计会很好的重启。中国国产单通道客机远不能满足需求。中国预计，未来20年需要9000架。

--奢侈品仍是法国的潜力-

本台法广RFI«今日经济»专栏(Chronique Aujourd'hui l'économie)的这篇报道最后指出，去年，法国对华奢侈品出口萎缩了2%。不过，葡萄酒例外，仍受到中国民众的钟爱。在此行业，法国连续两年成为中国第一大供应商。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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