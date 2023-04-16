战略金属铜的价格要攀新高？

RFI原材 / 战略金属

欧盟委员会已于2023年3月中旬提交的[关键原材料法]（CRMA）草案中，把铜归入战略金属之列。这是国际原材市场近期所关注的重大政策新动向之一。本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在十天前上网的节目中，探讨了战略金属铜未来的价格走势。有分析认为，铜价将继续走高，两年后甚至有可能高达每吨15000美元。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网2023年04月04日星期二在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇分析性报道，探讨铜的价格未来是否有可能再创历史新高。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Cuivre: de nouveaux records de prix à venir?]。换做中文可被译作[铜:未来的价格再创新记录？]。下面是简介以供分享。

--中国需求反弹就会推动铜价攀高-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，中国需求在今年第一季度出现反弹，造成库存下跌的红铜，其价格重新走高。在农历春节过后，中国工业活动于二月份出现反弹。伴随而来的是对铜的需要。尽管，三月份出现了放缓，不过一旦中国的需求得以稳住，红铜的库存则可能会在第三季度消失。这在今年年初就曾一度跌至2018年以来的季节最低值。这是三月底到瑞士洛桑（Lausanne）出席[金融时报]（FT）组织的原材料峰会的专家们对外透露的。

--脱碳将是未来对铜的需求的动力-

两周前，伦敦金属交易市场（LME）上三个月后交割的铜，每吨价格超过9000美元，比乌克兰战争初期攀升了30%。全球最大的铜贸易商托克公司（Trafigura）预测，价格将继续走高，到每吨10000美元，乃至12000美元。高盛（Goldmann Sachs）甚至放言，打赌2025年时将出现每吨15000美元。

RFI Image Archive / Suisse : le sommet mondial des matières premières a eu lieu du 20 au 22 mars 2023. Ici, une image de l’hôtel Beau-Rivage Palace à Lausanne accueille ce sommet. (illustration) Panoramasuisse - Wikimedia commons / RFI Image Archive

未来的需求实际上是来自于可再生能源的飞速发展。业内人士预估，需求可能会从2021年时的2500万吨，提升至2030年时的4000万吨。虽然，需求尚未至翻倍的程度，问题是供需之间的缺口将在何时开始出现？程度又将如何？

--刚果(金)的产能及铜的回收利用-

刚果(金)的产能成了一大焦点，部分采矿区还有增产能力，比如刚果（金）的丰谷鲁美（TFM-Tenke Fungurume Mining）铜钴矿。但想要加快生产节奏不易。短期内很难依靠其它项目，新矿启动需要数年之久。

RFI Image / RD Congo : Tenke Fungurume Mining (TFM) est l'un des plus grands producteurs de cuivre et cobalt au monde. Ici, la premières centrale photovoltaïque en construction dans la zone de Fungurume, dans le Katanga, en RDC. (illustration) © Denise Maheho/RFI

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，锡瑞镨大宗商品研究所（Cyclope）的一名报告起草人解释说，回收就是一个极具潜力的大矿藏。如果价格继续攀升，这一行业将得以发展。如此的展望，在理论上还将可能刺激对采矿业的投资。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅