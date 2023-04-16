战略金属铜的价格要攀新高？
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欧盟委员会已于2023年3月中旬提交的[关键原材料法]（CRMA）草案中，把铜归入战略金属之列。这是国际原材市场近期所关注的重大政策新动向之一。本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在十天前上网的节目中，探讨了战略金属铜未来的价格走势。有分析认为，铜价将继续走高，两年后甚至有可能高达每吨15000美元。
本台法广（RFI）法文网2023年04月04日星期二在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇分析性报道，探讨铜的价格未来是否有可能再创历史新高。
本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Cuivre: de nouveaux records de prix à venir?]。换做中文可被译作[铜:未来的价格再创新记录？]。下面是简介以供分享。
--中国需求反弹就会推动铜价攀高-
本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，中国需求在今年第一季度出现反弹，造成库存下跌的红铜，其价格重新走高。在农历春节过后，中国工业活动于二月份出现反弹。伴随而来的是对铜的需要。尽管，三月份出现了放缓，不过一旦中国的需求得以稳住，红铜的库存则可能会在第三季度消失。这在今年年初就曾一度跌至2018年以来的季节最低值。这是三月底到瑞士洛桑（Lausanne）出席[金融时报]（FT）组织的原材料峰会的专家们对外透露的。
--脱碳将是未来对铜的需求的动力-
两周前，伦敦金属交易市场（LME）上三个月后交割的铜，每吨价格超过9000美元，比乌克兰战争初期攀升了30%。全球最大的铜贸易商托克公司（Trafigura）预测，价格将继续走高，到每吨10000美元，乃至12000美元。高盛（Goldmann Sachs）甚至放言，打赌2025年时将出现每吨15000美元。
未来的需求实际上是来自于可再生能源的飞速发展。业内人士预估，需求可能会从2021年时的2500万吨，提升至2030年时的4000万吨。虽然，需求尚未至翻倍的程度，问题是供需之间的缺口将在何时开始出现？程度又将如何？
--刚果(金)的产能及铜的回收利用-
刚果(金)的产能成了一大焦点，部分采矿区还有增产能力，比如刚果（金）的丰谷鲁美（TFM-Tenke Fungurume Mining）铜钴矿。但想要加快生产节奏不易。短期内很难依靠其它项目，新矿启动需要数年之久。
本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，锡瑞镨大宗商品研究所（Cyclope）的一名报告起草人解释说，回收就是一个极具潜力的大矿藏。如果价格继续攀升，这一行业将得以发展。如此的展望，在理论上还将可能刺激对采矿业的投资。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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