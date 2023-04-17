法国海军参加搜救新加坡油轮

非洲动态 / 海运安全

大西洋水域 – 在非洲，一周前遭遇海盗袭击的一艘新加坡油轮现已被科特迪瓦海军寻获，所有船员得以生还。法国海军参加了这一搜救行动。

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据本台法广（RFI）法文网报道，西非国家科特迪瓦的海军现已找到了一周前在几内亚湾被海盗劫持的一艘亚洲油轮。这是一艘在新加坡注册的油轮，名为“成功9号”（SUCCESS 9）。它于上周一（2023年04月10日）在西非几内亚湾外海，距离阿比让（Abidjan）以南约600公里海面遭遇海盗袭击。

--新加坡的遇袭油轮已被护送到阿比让港-

据本台法广（RFI）通讯员玛丽娜（Marine Jeannin）发自阿比让的消息，新加坡油轮遇袭五天后，科特迪瓦海军于04月15日星期六将其寻获，被带回阿比让港。新加坡和科特迪瓦两国当局都已通过发布新闻公报的方式对外通报了这一消息。船上20名不同国籍的船员全部获救，身体状况良好。

--法国海军参与了新加坡油轮的搜救行动-

据介绍，这艘新加坡油轮于上周一在国际水域中遭到海盗袭击。另有一艘商船接到了“成功9号”（SUCCESS 9）的求救信号，并报告给了科特迪瓦海军。科特迪瓦方面随即与法国海军，及其它国际机构和海事部门一起协调开展搜救行动。科特迪瓦海军调遣了巡逻艇，法国海军则派出了飞行器。

--科特迪瓦祝贺与法国海军之间成功合作-

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire: la marine retrouve et sécurise un pétrolier singapourien attaqué par des pirates. Le pétrolier Success 9 a été retrouvé et escorté jusqu'au port d'Abidjan par la marine ivoirienne ce samedi 16 avril 2023. © Armée de Côte d'Ivoire

科特迪瓦当局祝贺两国海军之间的这一合作取得成功，但没有提供有关这一反海盗搜救行动的更多细节。本台RFI法文报导指出，几内亚湾是塞内加尔和安哥拉的重要海运通道，长期存在海盗袭击活动的困扰。海运界人士说，这片国际水域出现海盗始于2021年。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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